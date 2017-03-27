Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/03/2017 16:01

Nebahat Ã‡ehre hayranlarÄ±na mÃ¼jde yeniden ekranlara dÃ¶nÃ¼yor

Nebahat Ã‡ehre

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde objektiflere takÄ±lan Nebahat Ã‡ehre, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene bir proje ile ekranlara yeniden dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

GüzelliÄŸiyle herkesin beÄŸenisini kazanan usta sanatçÄ± Nebahat Çehre, son olarak Bir Dilek Tut DerneÄŸi’nin organizasyonuna katÄ±larak, 'Büklüm Büklüm' adlÄ± ÅŸarkÄ±yÄ± canlÄ± seslendirmiÅŸti. Fashion Week Ä°stanbul etkinliklerine de katÄ±larak güzelliÄŸi ve giyimi ile dikkati çeken Çehre, kendisine gelen güzel eleÅŸtirilerden dolayÄ± çok mutlu olduÄŸunu belirtti.

Nebahat Çehre, önümüzdeki sezon bir dizi film projesiyle ekranlara döneceÄŸini söyledi.Usta oyuncu daha sonra Wepublic’te alÄ±ÅŸveriÅŸine kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti.

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