Nebahat Ã‡ehre hayranlarÄ±na mÃ¼jde yeniden ekranlara dÃ¶nÃ¼yor

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde objektiflere takÄ±lan Nebahat Ã‡ehre, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene bir proje ile ekranlara yeniden dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

GüzelliÄŸiyle herkesin beÄŸenisini kazanan usta sanatçÄ± Nebahat Çehre, son olarak Bir Dilek Tut DerneÄŸi’nin organizasyonuna katÄ±larak, 'Büklüm Büklüm' adlÄ± ÅŸarkÄ±yÄ± canlÄ± seslendirmiÅŸti. Fashion Week Ä°stanbul etkinliklerine de katÄ±larak güzelliÄŸi ve giyimi ile dikkati çeken Çehre, kendisine gelen güzel eleÅŸtirilerden dolayÄ± çok mutlu olduÄŸunu belirtti.

Nebahat Çehre, önümüzdeki sezon bir dizi film projesiyle ekranlara döneceÄŸini söyledi.Usta oyuncu daha sonra Wepublic’te alÄ±ÅŸveriÅŸine kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti.