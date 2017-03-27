Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/03/2017 16:04

Nur YerlitaÅŸ kendisiyle ilgili yapÄ±lan o harekete sosyal medyadan cevap verdi

Nur YerlitaÅŸ

Moda yarÄ±ÅŸmasÄ± Ä°ÅŸte Benim Stilim'de Nur YerlitaÅŸ ile ilgili ilginÃ§ bir an yaÅŸandÄ±

Ünlü modacÄ± Nur YerlitaÅŸ, 'Ä°ÅŸte Benim Stilim' yarÄ±ÅŸmasÄ±ndan olaylÄ± bir ÅŸekilde ayrÄ±ldÄ±. NurellasÄ±z yapÄ±lan ilk programda, yerine fotoÄŸrafÄ± konuldu. Nurella bunu görünce çok sinirlendi ve Instagram'da video paylaÅŸtÄ±.

"BEN ÖLDÜM MÜ YA?"

Nur YerlitaÅŸ, fotoÄŸrafÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce ÅŸoke oldu. ÇektiÄŸi videonun altÄ±na "Ben öldüm mü ya? FotoÄŸrafÄ±mÄ± bile kullanÄ±yorlar. Hadi Bahar aÄŸla" diyerek tepki gösterdi.

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nur yerlitaÅŸ

Nurella isyan etti programda fotoÄŸrafÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na Ã§ok kÄ±zdÄ±

Ä°ÅŸte Benim Stilim programÄ±ndan ayrÄ±lan Nur YerlitaÅŸ, fotoÄŸrafÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± Ã¼zerine kÄ±zarak paylaÅŸÄ±mda bulundu