Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/03/2017 19:57

YeÅŸilÃ§am'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± ismi Nurhan Nur hayatÄ±nÄ± kaybetti

nurhan nur

YeÅŸilÃ§am'dan bir yÄ±ldÄ±z daha kaydÄ±. YÄ±lanlarÄ±n Ã–cÃ¼ filmiyle Ã¼nlenen Nurhan Nur hayata gÃ¶zlerini yumdu

1962 yapÄ±mÄ± 'YÄ±lanlarÄ±n Öcü' filminde Fikret Hakan'la birlikte baÅŸrolü paylaÅŸan, 'Selvi Boylum Al YazmalÄ±m' ve 'Maden' gibi ünlü filmlerde rol alan Nurhan Nur, dün yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Ünlü oyuncu Nurhan Nur öÄŸle namazÄ±na müteakip Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.

NURHAN NUR KÄ°MDÄ°R?

1950 yapÄ±mÄ± 'ParmaksÄ±z Salih' filmiyle oyunculuÄŸa baÅŸlayan 1930 doÄŸumlu Nur; 'Bu VatanÄ±n ÇocuklarÄ±', 'DüÅŸman YollarÄ± Kesti', 'YÄ±lanlarÄ±n Öcü', 'Bozuk Düzen', 'Son KuÅŸlar', 'Kanun Benim', 'Yaprak Dökümü', 'FÄ±rat'Ä±n Cinleri', 'Selvi Boylum Al YazmalÄ±m', 'Maden' ve 'Susuz Yaz'Ä±n ikinci çevriminde oynadÄ±.

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