ÃœnlÃ¼ manken Umre'de paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafa gelen yorumlara dayanamadÄ±

GÃ¼zel manken Umre ziyaretinde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafa olumsuz eleÅŸtiriler gelince paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yorumlara kapattÄ±

Ünlü manken Ä°pek TanrÄ±yar, Umre ziyareti sÄ±rasÄ±nda çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. TanrÄ±yar'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± sonrasÄ± birçok isim ünlü mankenin kutsal topraklardaki kÄ±yafet tercihini, çok abartÄ±lÄ± buldu.

FOTOÄžRAFA OLUMSUZ YORUM YAÄžDI

Ä°ÅŸte TanrÄ±yar'Ä±n kÄ±yafetine ünlü isimlerden gelen yorumlar:

Ömür Gedik:

Herkesin beyazlar giydiÄŸi bir yerde "Ben buradayÄ±m" diye baÄŸÄ±ran bir kÄ±yafet giymek ilginç olmuÅŸ tabii. 'GösteriÅŸli' diyelim!

Onur BaÅŸtürk:

Ben çok da kötü bulmadÄ±m kÄ±yafeti. Evet gösteriÅŸli duruyor ama onun seçimi, ne diyebilirsiniz ki? Kimse tek tip olmak durumunda deÄŸil hani.

Cengiz SemercioÄŸlu:

Kusura bakmayÄ±n da podyuma çÄ±kmÄ±yorsunuz. Kural açÄ±k... Ä°pek TanrÄ±yar'Ä±n kÄ±yafeti bu tanÄ±ma girmiyor, fazlasÄ±yla albenili olmuÅŸ. Gereksiz...

Melike Karakartal:

GösteriÅŸ ile umre aynÄ± cümlede geçince bile tuhaf ama maalesef böyle bir dünyada yaÅŸÄ±yoruz. Böyle kutsal görevler insanÄ±n kendi iç hesaplaÅŸmasÄ±yla ilgilidir, mahremdir aslÄ±nda. Fakat bizim ÅŸöhretlerimiz umreyi ya tesettür modasÄ± ÅŸovuna ya da genel sosyal medya ÅŸovuna dönüÅŸtürmekten hoÅŸlanÄ±yor.