Asena Atalay temizlikÃ§i olduÄŸu iddialarÄ±na sert Ã§Ä±ktÄ±

Son zamanlarda Ã§ok konuÅŸulan sunucu Asena Atalay, hakkÄ±nda Ã§Ä±kan "temizlikÃ§i oldu" iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

Son günlerde anlaÅŸmalÄ± olarak boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin'e açtÄ±ÄŸÄ± davalar ve yüklü miktarda talep ettiÄŸi nafaka ile magazin basÄ±nÄ±nÄ± meÅŸgul eden Asena Atalay'Ä±n son olarak maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle temizlikçi olduÄŸu yönünde haberler yapÄ±ldÄ±. Asena Altay da Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla hakkÄ±nda çÄ±kan "Temizlikçi oldu" haberlerini yalanladÄ±.

Ä°ÅŸte Asena Altay'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± o açÄ±klama:



