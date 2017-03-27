Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/03/2017 21:45

Asena Atalay temizlikÃ§i olduÄŸu iddialarÄ±na sert Ã§Ä±ktÄ±

asena atalay aÃ§Ä±klama

Son zamanlarda Ã§ok konuÅŸulan sunucu Asena Atalay, hakkÄ±nda Ã§Ä±kan "temizlikÃ§i oldu" iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

Son günlerde anlaÅŸmalÄ± olarak boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin'e açtÄ±ÄŸÄ± davalar ve yüklü miktarda talep ettiÄŸi nafaka ile magazin basÄ±nÄ±nÄ± meÅŸgul eden Asena Atalay'Ä±n son olarak maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle temizlikçi olduÄŸu yönünde haberler yapÄ±ldÄ±. Asena Altay da Instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla hakkÄ±nda çÄ±kan "Temizlikçi oldu" haberlerini yalanladÄ±.

Ä°ÅŸte Asena Altay'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± o açÄ±klama: 


Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

arda turan aslÄ±han doÄŸan

Arda Turan eski sevgilisi AslÄ±han DoÄŸan ile barÄ±ÅŸtÄ± mÄ±

Yedi yÄ±llÄ±k arkadaÅŸlÄ±klarÄ± 2015 yÄ±lÄ±nda aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸen Arda Turan ile AslÄ±han DoÄŸan Ã§ifti 6 Ã¶nce ayrÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±. Ancak yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§iftin birlikte yeniden deneme kararÄ± aldÄ±klarÄ± sÃ¶yleniyor

nusret

Sosyal medya fenomeni Nusret oyuncu olmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Tuzlama ve tokatlama hareketleriyle sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k Ã¼n kazanan Nusret, oyuncu olma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor

umre fotoÄŸrafÄ±

ÃœnlÃ¼ manken Umre'de paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafa gelen yorumlara dayanamadÄ±

GÃ¼zel manken Umre ziyaretinde paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafa olumsuz eleÅŸtiriler gelince paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yorumlara kapattÄ±