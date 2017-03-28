Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/03/2017 08:12

KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural'dan ÅŸok eden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kÃ¶pekler havlÄ±yor

KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural

SeÃ§kin Piriler'in iliÅŸkileri hakkÄ±nda '1 ay iÃ§inde biter' aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural ÅŸok eden bir paylaÅŸÄ±mda bulundu

Sevgilisi Kaan Tangöze'nin fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "Bolu yolu... Köpekler havlÄ±yor" notunu düÅŸtü.Kaan Tangoze'nin eski esi olan Seçkin Piriler, geçtiÄŸimiz günlerde Kaan Tangöze ile evliliÄŸinin bitme nedeni olan KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural'Ä± reklam yapmakla suçlamÄ±ÅŸ, "Benim öngörüm iyidir, onlarÄ±n iliÅŸkileri 1 ay içerisinde biter. Yuva yÄ±kanÄ±n yuvasÄ± olmaz" demiÅŸti. Bu sözlerin ardÄ±ndan KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural aÄŸÄ±r bir göndermede bulundu.

 
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