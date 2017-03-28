Ä°srafil KÃ¶se'nin 1.5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu o kiÅŸi hakkÄ±nda tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±

AÄŸustos ayÄ±nda KadÄ±kÃ¶y'de geÃ§irdiÄŸi kaza sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybeden oyuncu Ä°srafil KÃ¶se'nin 1,5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Åžafak KÃ¶se adÄ±na avukatÄ± oyuncunun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan kiÅŸi hakkÄ±nda tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±

Dilekçede Åžafak Köse'nin, Ä°srafil Köse'nin tek mirasçÄ±sÄ± ve evladÄ± olduÄŸu belirtildi. Dilekçede, ÅŸoför Serkut Özhan'Ä±n araç sol ön kapÄ±sÄ±nÄ± dikkatsizce ve hiçbir kontrolde bulunmadan hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde açmasÄ± sonucu babasÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± motora çarptÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. Asli derecede kusurlu olduÄŸu iddia edilen sürücünün Köse'nin ölümüne neden olduÄŸu ileri sürüldü. Dilekçede ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"Henüz 1.5 yaÅŸÄ±nda olan Åžafak Köse, ömrü boyunca babasÄ±nÄ±n yokluÄŸunu hissedecek ve yetim büyüyecek. BabasÄ±nÄ± kaybetmenin acÄ± ve Ä±stÄ±rabÄ±nÄ± yÄ±llarca yaÅŸayacak. Minik Åžafak'Ä±n ömrü boyunca çekeceÄŸi üzüntüyü tarif etmek mümkün deÄŸil. Minik Åžafak'Ä±n uÄŸramÄ±ÅŸ olduÄŸu korku, endiÅŸe ruhsal bunalÄ±m ve çöküntünün tam anlamÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmasa da meydana gelen buhranÄ±n ortadan kalkmasÄ± adÄ±na 70 bin liralÄ±k manevi bin liralÄ±k maddi tazminat talep ediyoruz."