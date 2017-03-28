Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/03/2017 09:01

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 63. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle Alparslan Ã¶lecek mi

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz

ATV kanalÄ±nÄ±n ilgiyle izlenen dizisi EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz bu akÅŸam saat 20.00'da izleyiciyle buluÅŸacak

ATV'nin reyting ÅŸampiyonu dizisi EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 63. bölümü ile ekrana gelecek. Seyircinin heyecanla beklediÄŸi EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanÄ± henüz yayÄ±nlanmadÄ±. Dizide HÄ±zÄ±r, Ceylan'Ä±n Avni ile görüÅŸtüÄŸünü öÄŸrenebilecek mi? sorusu merak konusu oldu. BaÅŸrollerini Oktay Kaynarca, Deniz ÇakÄ±r, Sanem Çelik TarÄ±k ÜnlüoÄŸlu, Ozan Akbaba, Yunus Emre YÄ±ldÄ±rÄ±mer,  Sabina Toziya ve Kenan Çoban'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Mart 2017 SalÄ± akÅŸamÄ± ATV'de.

 
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