EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 63. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle Alparslan Ã¶lecek mi

ATV kanalÄ±nÄ±n ilgiyle izlenen dizisi EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz bu akÅŸam saat 20.00'da izleyiciyle buluÅŸacak

ATV'nin reyting ÅŸampiyonu dizisi EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 63. bölümü ile ekrana gelecek. Seyircinin heyecanla beklediÄŸi EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanÄ± henüz yayÄ±nlanmadÄ±. Dizide HÄ±zÄ±r, Ceylan'Ä±n Avni ile görüÅŸtüÄŸünü öÄŸrenebilecek mi? sorusu merak konusu oldu. BaÅŸrollerini Oktay Kaynarca, Deniz ÇakÄ±r, Sanem Çelik TarÄ±k ÜnlüoÄŸlu, Ozan Akbaba, Yunus Emre YÄ±ldÄ±rÄ±mer, Sabina Toziya ve Kenan Çoban'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Mart 2017 SalÄ± akÅŸamÄ± ATV'de.