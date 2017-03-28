Ä°simsizler 2. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±

Kanal D'nin yeni dizisi Ä°simsizler her Pazartesi ekrana gelecek

EkranlarÄ±n yeni dizisi Ä°simsizler dün yayÄ±nlanan ilk bölümü ile izleyiciyle buluÅŸtu.

Ä°simsizler dizisinin konusu

Fatih Keskin, genç bir diplomattÄ±r. Yeni görev yerine gitmeye hazÄ±rlanÄ±rken GüneydoÄŸu’daki önemli ilçelerden biri olan Virankaya’nÄ±n KaymakamÄ± Orhan YaÄŸÄ±z’Ä±n hain bir saldÄ±rÄ± sonucu ÅŸehit edilmesi, kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirir. Amirleri ve ailesi, onu bu kararÄ±ndan döndürmek istese de baÅŸaramazlar.

Virankaya’da 7 kiÅŸilik bir ekip oluÅŸtururken, hem terörle mücadele etmeyi hem de Kaymakam suikastÄ±nÄ±n perde arkasÄ±nÄ± çözmeye çalÄ±ÅŸÄ±r. Fatih Keskin, GüneydoÄŸudaki teröre karÅŸÄ± mücadelede kendisiyle omuz omuza savaÅŸacak 7 cesur adam seçer. Onlarla yürüyeceÄŸi tehlikeli yolculukta sadece teröristlerle mücadele deÄŸil, terörü organize eden uluslararasÄ± iliÅŸkileri de çözmek gibi bir görev üstlenir. Bunu yaparken de yolu genç Doktor Elif ve onun çevresinden ayrÄ±lmayan bölgedeki kaosun mimarlarÄ±ndan Otto ile kesiÅŸir.

Kaymakam suikastÄ±nÄ±n ilk ipuçlarÄ±na ulaÅŸÄ±rken, terör örgütü de Fatih’in ilk görev gününde ilçeyi ele geçirmek amacÄ±yla büyük bir saldÄ±rÄ±ya hazÄ±rlanmaktadÄ±r. Bu saldÄ±rÄ±da devlet içine sÄ±zmÄ±ÅŸ paralel yapÄ± ajanlarÄ±, yabancÄ± istihbaratçÄ±lar ve terör örgütü kol koladÄ±r.