Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/03/2017 09:06

Ä°simsizler 2. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±

Ä°simsizler

Kanal D'nin yeni dizisi Ä°simsizler her Pazartesi ekrana gelecek

EkranlarÄ±n yeni dizisi Ä°simsizler dün yayÄ±nlanan ilk bölümü ile izleyiciyle buluÅŸtu.

Ä°simsizler dizisinin konusu

Fatih Keskin, genç bir diplomattÄ±r. Yeni görev yerine gitmeye hazÄ±rlanÄ±rken GüneydoÄŸu’daki önemli ilçelerden biri olan Virankaya’nÄ±n KaymakamÄ± Orhan YaÄŸÄ±z’Ä±n hain bir saldÄ±rÄ± sonucu ÅŸehit edilmesi, kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirir. Amirleri ve ailesi, onu bu kararÄ±ndan döndürmek istese de baÅŸaramazlar. 

Virankaya’da 7 kiÅŸilik bir ekip oluÅŸtururken, hem terörle mücadele etmeyi hem de Kaymakam suikastÄ±nÄ±n perde arkasÄ±nÄ± çözmeye çalÄ±ÅŸÄ±r. Fatih Keskin, GüneydoÄŸudaki teröre karÅŸÄ± mücadelede kendisiyle omuz omuza savaÅŸacak 7 cesur adam seçer. Onlarla yürüyeceÄŸi tehlikeli yolculukta sadece teröristlerle mücadele deÄŸil, terörü organize eden uluslararasÄ± iliÅŸkileri de çözmek gibi bir görev üstlenir. Bunu yaparken de yolu genç Doktor Elif ve onun çevresinden ayrÄ±lmayan bölgedeki kaosun mimarlarÄ±ndan  Otto ile kesiÅŸir.

Kaymakam suikastÄ±nÄ±n ilk ipuçlarÄ±na ulaÅŸÄ±rken,  terör örgütü de Fatih’in ilk görev gününde ilçeyi ele geçirmek amacÄ±yla büyük bir saldÄ±rÄ±ya hazÄ±rlanmaktadÄ±r. Bu saldÄ±rÄ±da devlet içine sÄ±zmÄ±ÅŸ paralel yapÄ± ajanlarÄ±, yabancÄ± istihbaratçÄ±lar ve terör örgütü kol koladÄ±r. 

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