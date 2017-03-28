Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/03/2017 14:08

Teklifi geri Ã§evirmedi Vadi'den Ramazan programÄ±na sert geÃ§iÅŸ

Ã§iÄŸdem batur

Kurtlar Vadisi Pusu'da Polat'Ä±n sevgilisi rolÃ¼nÃ¼ oynayan Ã‡iÄŸdem Batur, ÃœrdÃ¼n'de Ramazan boyunca program sunacak

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki "SavcÄ±" rolüyle özellikle OrtadoÄŸu'da büyük hayran kitlesine sahip olan ÇiÄŸdem Batur, Ürdün'de sevenleriyle buluÅŸtu.Dört gün boyunca Ürdün'de kalan ve programlara katÄ±lan oyuncuya, konuk olduÄŸu Nart TV'nin yöneticileri tarafÄ±ndan teklif geldi. Ramazan ayÄ±nda program sunmasÄ± istenen oyuncu, mayÄ±sta ülkeye giderek çekimlere baÅŸlayacak. Bir ay Ürdün'de kalacak olan Batur'a, ikinci teklif ise bir dönem tüm dünyada fenomen olan 'Bonanza' dizisinin yönetmeni Muhittin Kandur'dan (Mohy Wuandour) geldi. Yönetmen, yeni projesinde oyuncuyu düÅŸündüÄŸünü söyleyerek, 10 Nisan'da Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da buluÅŸmak için randevu verdi. Batur, Londra'ya gidip detaylarÄ± konuÅŸacak.

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