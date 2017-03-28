AslÄ± Enver'in ateÅŸli Ã¶pÃ¼ÅŸme sahneleri soruldu Murat Boz bakÄ±n ne dedi

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Murat Boz "Ä°stanbullu Gelin" adlÄ± dizide baÅŸrol oynayan sevgilisi AslÄ± Enver'in Ã¶pÃ¼ÅŸme sahneleri hakkÄ±nda konuÅŸtu

Ünlü oyuncu AslÄ± Enver, 'Ä°stanbullu Gelin' dizisinde rol arkadaÅŸÄ± Özcan Deniz ile rol gereÄŸi sÄ±k sÄ±k öpüÅŸüyor ve akÄ±llara, Enver'in sevgilisi Murat Boz'un bu sahneleri kÄ±skanÄ±p kÄ±skanmadÄ±ÄŸÄ± sorusunu getiriyordu. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± AslÄ± Enver'i kÄ±skanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek bu sorularÄ± kesin bir dille cevapladÄ±. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Murat Boz'a sevgilisi AslÄ± Enver'in öpüÅŸme sahnelerini kÄ±skanÄ±p kÄ±skanmadÄ±ÄŸÄ± soruldu. Boz, bu soruya "AslÄ±'yÄ± kÄ±skanmÄ±yorum, çünkü bu onun iÅŸi" diyerek cevap verdi.