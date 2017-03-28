ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± hayali iÃ§in servetini dÃ¶ktÃ¼ iÅŸte Ceceli'nin yeni oyuncaÄŸÄ±

BaÅŸarÄ±lÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli, uzun zamandÄ±r hayalini kurduÄŸu Aston Martin markalÄ± araÃ§ iÃ§in tÃ¼m parasÄ±nÄ± yatÄ±rdÄ±

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli, Ä°ngiliz markalÄ± Aston Martin aracÄ± için 640 bin Euro yani 2.5 milyon lira ödedi. Ceceli yeni aracÄ± için aksesurlar yaptÄ±rmayÄ± da düÅŸünüyor. James Bond filmlerinin efsane aracÄ±, Aston Martin DB11 markalÄ± araç Mustafa Ceceli'nin aklÄ±nÄ± çeldi ve iki hafta önce, hayallerini süsleyen aracÄ±n sahibi oldu. Ceceli bu hayalini gerçekleÅŸtirmek için 640 bin euro yani yaklaÅŸÄ±k 2.5 milyon lira ödedi. Ceceli, otomobili kullanmaya hemen baÅŸlamadÄ±. Özel bakÄ±m için aracÄ±nÄ± servise bÄ±rakan ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bazÄ± ekstra talepleri de oldu. Onun isteÄŸi doÄŸrultusunda koltuklarÄ±n yenileneceÄŸi, ayrÄ±ca bazÄ± aksesuvarlar ekleneceÄŸi öÄŸrenildi.