ÃœnlÃ¼ oyuncu hapis istemiyle yargÄ±lanan sevgilisini kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±

Kadir Ä°nanÄ±r, "terÃ¶r propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ±yla hapis istemiyle yargÄ±lanan sevgilisi JÃ¼lide Kural'Ä± mahkemede yanÄ±ndaydÄ±

Ünlü oyuncu Kadir Ä°nanÄ±r'Ä±n tiyatrocu sevgilisi Jülide Kural, kapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesinin 1 günlük 'nöbetçi genel yayÄ±n yönetmeni' olduÄŸu sayÄ±da yayÄ±nlanan haberler nedeniyle "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan 1 yÄ±l 3 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, cezayÄ± erteledi.

8 YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENÄ°YORDU

KapatÄ±lan "Özgür Gündem" gazetesinde bir günlük nöbetçi genel yayÄ±n yönetmenliÄŸi yapan tiyatrocu Julide Kural "Terör örgütlerinin yayÄ±nlarÄ±nÄ± basmak veya yayÄ±nlamak, terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan 8 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 1 YÄ±l 3 ay cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Kadir Ä°nanÄ±r hayat arkadaÅŸÄ± Kural'Ä± cezaya çarptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± karar duruÅŸmasÄ±nda da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. KararÄ±n açÄ±klanmasÄ±ndan önce ikili yanyana geldi.