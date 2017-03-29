Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/03/2017 08:29

Survivor'da dÃ¼n akÅŸam eleme olmadÄ± iÅŸte nedeni

Acun IlÄ±calÄ±

EkranlarÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da dÃ¼n akÅŸam yapÄ±lmasÄ± gereken eleme yapÄ±lmadÄ±. Sunucu Acun IlÄ±calÄ± bunun nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

Survivor'da iki dokunulmazlÄ±k oyununu kaybeden gönüllüler takÄ±mÄ± 4 aday çÄ±karmÄ±ÅŸ, öncelikle takÄ±m karÄ±ryla Erdi ilk aday olmuÅŸ ardÄ±ndan bireysel dokunulmazlÄ±k oyununu kazanan TuÄŸçe, Berna'nÄ±n adÄ±nÄ± vermiÅŸti. Oyunun ikinci gününde de kayÄ±p yaÅŸanÄ±nca, TakÄ±m oylamasÄ±nda Bulut'un adÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ, bireysel dokunulmazlÄ±k ödülünü kazanan Volkan, Gökhan'Ä±n adÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Survivor'da dün akÅŸam eleme yapÄ±lmadÄ±. Acun IlÄ±calÄ± bu kararÄ±, 'arkadaÅŸlar geçtiÄŸimiz hafta iki tane milli maç yayÄ±nÄ±nÄ± canlÄ± yaptÄ±k, bu yüzden eleme yarÄ±n akÅŸama kaldÄ±' diyerek açÄ±kladÄ±. 

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