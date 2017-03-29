Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/03/2017 12:12

Nicole Kidman'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± dizide ÅŸiddet gÃ¶rmesine kocasÄ± Ã§ok kÄ±zdÄ±

nicole kidman

Rol aldÄ±ÄŸÄ± "Big Little Lies" dizide senaryo gereÄŸi eÅŸinin ÅŸiddet gÃ¶rmesine dayanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Keith Urban, karÄ±sÄ±nÄ±n bu projede Ã§ok yorulduÄŸunu da ekledi

'Big Little Lies' dizisinde oynayan Nicole Kidman, senaryo gereÄŸi kocasÄ±nÄ± canlandÄ±ran Alexander Skarsgard'la sahnelerinin kendisini çok yorduÄŸunu anlattÄ±. Bir avukata hayat veren Kidman, ÅŸiddete eÄŸilimli kocasÄ±nÄ±n adeta gazabÄ±na uÄŸruyor. Diziyi, "Benden çok ÅŸeyler götüren bir proje oldu" sözleriyle tanÄ±mlayan oyuncu, hem fiziksel hem de psikolojik zarar gördüÄŸünü belirtti. Sahneler sÄ±rasÄ±nda her yerinde ezik ve çürüklerin meydana geldiÄŸini açÄ±klayan Kidman, eÅŸi Keith Urban'Ä±n vücudunu gördüÄŸünde çok kÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Aktris "Fiziksel ÅŸiddet gördüÄŸümü söyleyen eÅŸime, bunun oyunculuÄŸun bir gereÄŸi olduÄŸunu açÄ±kladÄ±m. Ä°kna olmakta zorlandÄ± ama durumu kabullenmek zorunda kaldÄ±" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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