ÃœnlÃ¼ oyuncu Nurseli Ä°diz gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°zmir'de hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼ tiyatrocu Nurseli Ä°diz, 5 saat sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ünlü tiyatro sanatçÄ±sÄ± Nurseli Ä°diz, Ä°stanbul'da polise mukavemet suçundan hakkÄ±nda açÄ±lan dava ile ilgili Ä°zmir'de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

HAKÄ°M ÖNÜNE ÇIKTI

HavaalanÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra SEGBÄ°S sistemiyle ifade vermek için Ä°zmir Adliyesine getirilen Ä°diz, 27. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim önüne çÄ±ktÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ±, Nurseli Ä°diz'in polise mukavemet suçundan deÄŸil, Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumunda bulunan dosyada ifade vermesi için arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Adli TÄ±pta ifade vermesi için kendisine bir hafta süre verilen Ä°diz, daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

5 SAAT GÖZALTINDA ALINDI

Ä°stanbul'dan Ä°zmir'e geldikten sonra havaalanÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve yaklaÅŸÄ±k 5 saat gözaltÄ±nda tutulan Nurseli Ä°diz, Ä°HA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Ä°stanbul'da polise mukavemet suçundan hakkÄ±mda açÄ±lan davada ifade vermediÄŸim için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m. GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra polisler tarafÄ±ndan Ä°zmir Adliye SarayÄ±na getirildim. Burada 2 saat beklemeden sonra 27. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim önüne çÄ±ktÄ±m. Hakim, polise mukavemet nedeniyle hakkÄ±mda yakalama kararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece Ä°stanbul Adli TÄ±pta bulunan dosya ile ilgili ifade vermem gerektiÄŸini söyledi. Bende süre verilmesi durumunda ifade vermeye gideceÄŸimi söyledim. Mahkeme baÅŸkanÄ± bir haftalÄ±k süre verdikten sonra polis tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±m. Yani bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k nedeniyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m" diye konuÅŸtu.