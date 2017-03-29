Tolgahan Almeda SayÄ±ÅŸman Ã§ifti kameralar Ã¶nÃ¼nde tartÄ±ÅŸtÄ±

Åžubat ayÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren Tolgahan-Almeda SayÄ±ÅŸman Ã§ifti basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±

TatlÄ±m TatlÄ±m adlÄ± filmi izlemek için sinemeya giden Tolgahan-Almeda SayÄ±ÅŸman çifti objektiflere takÄ±ldÄ±. Gazetecilerin “Tolgahan Bey evde nasÄ±l biri?” sorusuna “Tolgahan çok daÄŸÄ±nÄ±k biri, dolaptan kÄ±yafetlerini alÄ±rken bile ortalÄ±ÄŸÄ± daÄŸÄ±tÄ±yor, onun ardÄ±ndan ev daÄŸÄ±lÄ±yor” diye cevap verince eÅŸini hayli ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Bunun üzerine Tolgahan SayÄ±ÅŸman, “Sen ne dolmuÅŸsun be, adamlarÄ±n önünde neler söylüyorsun!” ÅŸeklinde bir tepki gösterdi.

YÜZÜK AÇIKLAMASI

Muhabirlerin “Evlilik yüzüklerinizi sürekli olarak takÄ±yor musunuz?” ÅŸeklindeki sorusuna yüzüÄŸünü göstererek yanÄ±t veren Almeda Abazi’den sonra gözler Tolgahan SayÄ±ÅŸman’a döndü. SayÄ±ÅŸman, “Kaybederim korkusuyla yüzük takmÄ±yorum” dedikten sonra, “Ben yüzüÄŸü kalbime takmÄ±ÅŸÄ±m, beni Almeda ile birlikte neredeyse tüm dünya gördü” diyerek eÅŸinin gönlünü aldÄ± ve tartÄ±ÅŸmayÄ± tatlÄ±ya baÄŸladÄ±.