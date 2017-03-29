Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Meryem Uzerli'ye sÃ¼rpriz teklif oyuncunun cevabÄ± ne olacak

ÃœnlÃ¼ oyuncu Meryem Uzerli'nin umre ziyaretinde sosyal medyayÄ± etkin kullanmasÄ± nedeniyle gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmemesi Ã¼zerine Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¼zel oyuncuya istekte bulundu

Suudi Arabistan gezisiyle gündemde geniÅŸ yer tutan ünlü oyuncu Meryem Uzerli'ye, meslektaÅŸÄ± Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan sürpriz bir teklif geldi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Uzerli'den kendisiyle eÅŸini Umre'ye götürmesini rica etti.

EN DÄ°KKAT ÇEKEN YORUM YILDIRIM'DAN GELDÄ°

AkÅŸam'da yer alan habere göre hafta içi Meryem Uzerli, parfüm markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± için Suudi Arabistan'a gitmiÅŸti. Ülkeden fotoÄŸraflar paylaÅŸan Uzerli'ye en dikkat çeken yorum ise yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan geldi. Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, 'Meryem bizi Umreye götür' diyerek esprili bir yorumda bulundu.