Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/03/2017 21:42

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ manken Adriana Lima TÃ¼rkiye'ye geliyor

Adriana Lima

Antalya'da Haziran ayÄ±nda dÃ¼zenlenecek Dosso Dossi Fashion Show adlÄ± etkinliÄŸe dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ manken Adriana Lima da gelecek

Antalya'da 8-13 Haziran tarihleri arasÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek Dosso Dossi Fashion Show'un yÄ±ldÄ±zÄ±, top model Adriana Lima olacak.Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends Theme Park ortaklÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek ÅŸovda, podyuma baÅŸ manken olarak çÄ±kacak Adriana Lima, dört kÄ±yafet sergileyecek.

Ä°lk olarak 2013 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çÄ±kan Lima, 9 Haziran günü The Land of Legends Theme Park'ta özel olarak hazÄ±rlanacak podyumda 50 mankenle birlikte yürüyecek.Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hikmet Eraslan, yaptÄ±klarÄ± teklifi kabul eden Adriana Lima'nÄ±n, Türkiye'ye yeniden gelecek olmaktan dolayÄ± heyecanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Hikmet Eraslan, “Bu yÄ±l en büyük ÅŸovumuza hazÄ±rlanÄ±yoruz. Gerek podyumda yürüyecek isimlerle, gerekse defilemizi gerçekleÅŸtireceÄŸimiz Türkiye'nin en büyük yaÅŸam ve eÄŸlence parkÄ± The Land Of Legends Theme Park'la uzun süre konuÅŸulacak görkemli bir ÅŸova imza atacaÄŸÄ±z. Bu yÄ±l, baÅŸ mankenimiz Adriana Lima'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sürpriz isimleri de Antalya'da aÄŸÄ±rlÄ±yor olacaÄŸÄ±z" dedi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
ÅŸeyma subaÅŸÄ±

Åžeyma SubaÅŸÄ± gÃ¶z alÄ±cÄ± pozuyla hayranlarÄ±nÄ± mest etti

Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sevgilisi Åžeyma SubaÅŸÄ±'nÄ±n Dominik'te sadece giydiÄŸi gÃ¶mlekle Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirmesi hayranlarÄ±nÄ± beÄŸenisine sundu

murat yÄ±ldÄ±rÄ±m

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Meryem Uzerli'ye sÃ¼rpriz teklif oyuncunun cevabÄ± ne olacak

ÃœnlÃ¼ oyuncu Meryem Uzerli'nin umre ziyaretinde sosyal medyayÄ± etkin kullanmasÄ± nedeniyle gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmemesi Ã¼zerine Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¼zel oyuncuya istekte bulundu

Bob Dylan

Bob Dylan Nobel Ã–dÃ¼lÃ¼nÃ¼ bu hafta sonu alacak

ABD'li ÅŸarkÄ±cÄ± ve sÃ¶z yazarÄ± Bob Dylan'a Nobel Edebiyat Ã–dÃ¼lÃ¼ bu hafta sonu teslim edilecek