DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ manken Adriana Lima TÃ¼rkiye'ye geliyor

Antalya'da Haziran ayÄ±nda dÃ¼zenlenecek Dosso Dossi Fashion Show adlÄ± etkinliÄŸe dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ manken Adriana Lima da gelecek

Antalya'da 8-13 Haziran tarihleri arasÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek Dosso Dossi Fashion Show'un yÄ±ldÄ±zÄ±, top model Adriana Lima olacak.Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends Theme Park ortaklÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek ÅŸovda, podyuma baÅŸ manken olarak çÄ±kacak Adriana Lima, dört kÄ±yafet sergileyecek.

Ä°lk olarak 2013 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çÄ±kan Lima, 9 Haziran günü The Land of Legends Theme Park'ta özel olarak hazÄ±rlanacak podyumda 50 mankenle birlikte yürüyecek.Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hikmet Eraslan, yaptÄ±klarÄ± teklifi kabul eden Adriana Lima'nÄ±n, Türkiye'ye yeniden gelecek olmaktan dolayÄ± heyecanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Hikmet Eraslan, “Bu yÄ±l en büyük ÅŸovumuza hazÄ±rlanÄ±yoruz. Gerek podyumda yürüyecek isimlerle, gerekse defilemizi gerçekleÅŸtireceÄŸimiz Türkiye'nin en büyük yaÅŸam ve eÄŸlence parkÄ± The Land Of Legends Theme Park'la uzun süre konuÅŸulacak görkemli bir ÅŸova imza atacaÄŸÄ±z. Bu yÄ±l, baÅŸ mankenimiz Adriana Lima'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sürpriz isimleri de Antalya'da aÄŸÄ±rlÄ±yor olacaÄŸÄ±z" dedi.