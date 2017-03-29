Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 29/03/2017 22:02

Åžeyma SubaÅŸÄ± gÃ¶z alÄ±cÄ± pozuyla hayranlarÄ±nÄ± mest etti

ÅŸeyma subaÅŸÄ±

Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sevgilisi Åžeyma SubaÅŸÄ±'nÄ±n Dominik'te sadece giydiÄŸi gÃ¶mlekle Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirmesi hayranlarÄ±nÄ± beÄŸenisine sundu

Åžeyma SubaÅŸÄ± sevgilisi Acun IlÄ±calÄ± ile birlikte Survivor'un çekimlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Dominik Cumhuriyeti'nde günlerini geçiriyor.  Kamera arkasÄ±na geçen SubaÅŸÄ±, sevgilisi Acun IlÄ±calÄ±'yÄ± kayda aldÄ±. SubaÅŸÄ±, sevgilisini kayda aldÄ±ÄŸÄ± anlarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan "3 - 2 - 1 çekim baÅŸladÄ±" notuyla paylaÅŸtÄ±. SubaÅŸÄ±'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafta altÄ±na ÅŸort giymeden sadece üzerine giydiÄŸi gömlekle dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± görüldü. 

Ä°ÅŸte Åžeyma SubaÅŸÄ±'nÄ±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±:



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