Åžeyma SubaÅŸÄ± gÃ¶z alÄ±cÄ± pozuyla hayranlarÄ±nÄ± mest etti

Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sevgilisi Åžeyma SubaÅŸÄ±'nÄ±n Dominik'te sadece giydiÄŸi gÃ¶mlekle Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirmesi hayranlarÄ±nÄ± beÄŸenisine sundu
Åžeyma SubaÅŸÄ± sevgilisi Acun IlÄ±calÄ± ile birlikte Survivor'un çekimlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Dominik Cumhuriyeti'nde günlerini geçiriyor. Kamera arkasÄ±na geçen SubaÅŸÄ±, sevgilisi Acun IlÄ±calÄ±'yÄ± kayda aldÄ±. SubaÅŸÄ±, sevgilisini kayda aldÄ±ÄŸÄ± anlarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan "3 - 2 - 1 çekim baÅŸladÄ±" notuyla paylaÅŸtÄ±. SubaÅŸÄ±'nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafta altÄ±na ÅŸort giymeden sadece üzerine giydiÄŸi gömlekle dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± görüldü.
Ä°ÅŸte Åžeyma SubaÅŸÄ±'nÄ±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±: