Ana Sayfa | MAGAZİN 30/03/2017 08:17

Nusret Gökçe fenomen dizisinin kadrosuna alındı

Nusret

Yaptığı yemeklerin üzerine tuz serpme hareketiyle son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Nusret Gökçe fenomen dizi “Narcos”ta rol aldı

Kolombiya’da bir filmde rol alacağı konuşulan Nusret Gökçe, geçen hafta başkent Bogota’ya giderek“Narcos” için kamera karşısına geçti. Nusret Gökçe, konuk oyuncu olarak yer aldığı dizide kendisine hiç de uzak olmayan bir rolü canlandırdı.Gökçe, çekimlerde dizinin önemli karakterlerine bir restoranda et servisi yaptı. Çekim arasında da başrol oyuncusu Pedro Pascal’la fotoğraf çektirdi. “Narcos”un ilk iki sezonu Pablo Escobar’ın hayatını anlatıyordu. Medellin Karteli’ne odaklanan üçüncü sezon ise ağustos ya da eylül ayında başlayacak.

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