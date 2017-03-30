Ana Sayfa | MAGAZİN 30/03/2017 08:40

Survivor'da 29 Mart Çarşamba akşamı kim elendi

bulut

Sevilen yarışma programı Survivor'da dün akşam her iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler adasından bir kişi yarışmaya veda etti

Türkiye'nin en çok seyredilen yarışma programı Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Kullanılan SMS'ler sonucunda dün akşam Bulut arkadaşlarından daha düşük SMS oyuna sahip olarak elendi. Bulut duygusal bir konuşmaya imza atarken, ' kimi futbolcu, doktor olmak ister ben uzun zamandır Survivor olmanın hayalini kuruyordum. En azından bunu başardım, burdayım. Zamanım bu kadarmış dedi' Bu sözlerin üzerine Acun Ilıcalı, 'çok efendi düzgün bir arkadaşımızsın, izleyicilerin de bunu gördüğünü tahmin ediyorum' diyerek Bulut'u bu zor anında teselli etti.

 
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