Mankenlikte zirve yapan Aysun KayacÄ± bakÄ±n ÅŸimdi ne yapÄ±yor

2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye'de mankenliÄŸe baÅŸlayan ve birÃ§ok dizide rol alan Aysun KayacÄ±, ÅŸuanda Dubai'de yaÅŸÄ±yor

Türkiye'de ilk olarak manken olarak tanÄ±nan ve kÄ±sa sürede baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸlere imza atan Aysun KayacÄ±, meslek hanesine bir de oyunculuÄŸu ekledi. Zehirli Çiçek dizisi onun bu anlamdaki ilk deneyimi oldu. Türkiye'nin en uzun süre yayÄ±nlanan dizilerinden biri olan 'Doktorlar'da da kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçti. KayacÄ±, reklam filmlerinde oynadÄ±, TV yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda sunuculuk yaptÄ±. Son olarak bir kanalda yayÄ±nlanan sohbet programÄ±nda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçti. Aysun KayacÄ±, sonra aniden ortadan kayboldu. Ne kamera karÅŸÄ±sÄ±nda ne de ünlülerin gittiÄŸi mekanlarda göründü. O dönemde duyuldu ki hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± bulmuÅŸ ve bambaÅŸka bir yaÅŸama adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±.27 Mart 2012'de bankacÄ± Efe KapancÄ± ile evlenip Londra'ya taÅŸÄ±ndÄ±. Son haberlere göre eÅŸiyle birlikte Dubai'ye taÅŸÄ±ndÄ± ve orada hayatÄ±nÄ± sürdürüyor.