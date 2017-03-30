SÄ±la Londra Konseri 23 Nisan Pazar akÅŸamÄ± Indigo O2'da

TÃ¼rk Pop mÃ¼ziÄŸin sevilen ismi SÄ±la 23 Nisanâ€™da Indigo The O2 mekanÄ±nda sahne alacak. TÃ¼rkiye ve Avrupaâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir hayran kitlesine sahip genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la bu kez 23 Nisan saat 18.00â€™de Londraâ€™da sevenlerini coÅŸturacak. YoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±n olmasÄ± beklenen konser iÃ§in biletler satÄ±ÅŸta.

AVRUPA/LONDRA-Divaa Event tarafÄ±ndan ndüzenlenen konser Nisan ayÄ±nda yapÄ±lacak. Pop müziÄŸin sevilen ismi SÄ±la 23 Nisan’da Indigo The O2 mekanÄ±nda sahne alacak. Türkiye ve Avrupa’da büyük bir hayran kitlesine sahip genç ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la bu kez 23 Nisan saat 18.00’de Londra’da sevenlerini coÅŸturacak. YoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±n olmasÄ± beklenen konser için biletler satÄ±ÅŸta. Biletler £40-50 ve 60. SILA LONDRA KONSERI O2 INDIGO 23 NISAN Bilet SatÄ±ÅŸ noktalarÄ±, Tfc Edmonton, Tfc Enfield, Right holidays haringey, Limonata café. AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi için: 07547 417 863 http://www.theo2.co.uk/events/detail/sila-1

Türk Pop müziÄŸin sevilen ismi SÄ±la 23 Nisan’da Indigo The O2 mekanÄ±nda sahne alacak. Türkiye ve Avrupa’da büyük bir hayran kitlesine sahip genç ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la bu kez 23 Nisan saat 18.00’de Londra’da sevenlerini coÅŸturacak. YoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±n olmasÄ± beklenen konser için biletler satÄ±ÅŸta.