Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/03/2017 15:10

SÄ±la Londra Konseri 23 Nisan Pazar akÅŸamÄ± Indigo O2'da

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TÃ¼rk Pop mÃ¼ziÄŸin sevilen ismi SÄ±la 23 Nisanâ€™da Indigo The O2 mekanÄ±nda sahne alacak. TÃ¼rkiye ve Avrupaâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir hayran kitlesine sahip genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la bu kez 23 Nisan saat 18.00â€™de Londraâ€™da sevenlerini coÅŸturacak. YoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±n olmasÄ± beklenen konser iÃ§in biletler satÄ±ÅŸta.

AVRUPA/LONDRA-Divaa Event tarafÄ±ndan ndüzenlenen konser Nisan ayÄ±nda yapÄ±lacak. Pop müziÄŸin sevilen ismi SÄ±la 23 Nisan’da Indigo The O2 mekanÄ±nda sahne alacak. Türkiye ve Avrupa’da büyük bir hayran kitlesine sahip genç ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la bu kez 23 Nisan saat 18.00’de Londra’da sevenlerini coÅŸturacak. YoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±n olmasÄ± beklenen konser için biletler satÄ±ÅŸta.  Biletler £40-50 ve 60. SILA LONDRA KONSERI O2 INDIGO 23 NISAN Bilet SatÄ±ÅŸ noktalarÄ±, Tfc Edmonton, Tfc Enfield, Right holidays haringey, Limonata café. AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi için: 07547 417 863 http://www.theo2.co.uk/events/detail/sila-1

 

 
 
 
Türk Pop müziÄŸin sevilen ismi SÄ±la 23 Nisan’da Indigo The O2 mekanÄ±nda sahne alacak. Türkiye ve Avrupa’da büyük bir hayran kitlesine sahip genç ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la bu kez 23 Nisan saat 18.00’de Londra’da sevenlerini coÅŸturacak. YoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±n olmasÄ± beklenen konser için biletler satÄ±ÅŸta. 
 
 
 
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