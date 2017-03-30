Oyuncu Yurdaer Okur havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu Yurdaer Okur KKTC Ercan HavaalanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Yurdaer Okur, KKTC'de Ercan HavaalanÄ±'nda üzerinde 1 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda uyuÅŸturucu olduÄŸu ÅŸüphesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yurdaer OkuryarÄ±n ifade verecek.KaradayÄ± dizisinde SavcÄ± Turgut AkÄ±n rolüyle akÄ±llarda kalan ve birçok dizide oynayan ünlü oyuncu Yurdaer Okur KKTC’nin Ercan HavalimanÄ±'nda üzerinde bir gram hintkeneviri (esrar) bulunduÄŸu gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.HAKÄ°M KARÅžISINA ÇIKACAKNarkotik polisi Cindy’ye yakalanan 43 yaÅŸÄ±ndaki Okur’un uyuÅŸturucu ithal etmek ve bulundurmak suçlarÄ±ndan yarÄ±n LefkoÅŸa’da hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kartÄ±lmasÄ± bekleniyor.KKTC’de, tasarrufunda uyuÅŸturucu bulundurmak, miktarÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n aÄŸÄ±r suçlardan kabul ediliyor. Birçok ünlü isim Ercan havalimanÄ±nda narkotik polisine yakalanmÄ±ÅŸ ve çoÄŸu kÄ±sa süreli hapis cezalarÄ± olmak üzere farklÄ± cezalar almÄ±ÅŸtÄ±.UyuÅŸturucuyla yakalananlar cezalarÄ±nÄ± çektikten sonra Türkiye’ye sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± ediliyor ve Ada’ya bir daha girmeleri yasaklanÄ±yor. UyuÅŸturucuyla yakalanan Yurdaer Okur’un hafta sonu tatilini geçirmek üzere Ada’ya giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.