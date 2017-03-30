Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 30/03/2017 16:36

Oyuncu Yurdaer Okur havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Yurdaer Okur

ÃœnlÃ¼ oyuncu Yurdaer Okur KKTC Ercan HavaalanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Yurdaer Okur, KKTC'de Ercan HavaalanÄ±'nda üzerinde 1 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda uyuÅŸturucu olduÄŸu ÅŸüphesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yurdaer OkuryarÄ±n ifade verecek.KaradayÄ± dizisinde SavcÄ± Turgut AkÄ±n rolüyle akÄ±llarda kalan ve birçok dizide oynayan ünlü oyuncu Yurdaer Okur KKTC’nin Ercan HavalimanÄ±'nda üzerinde bir gram hintkeneviri (esrar) bulunduÄŸu gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.HAKÄ°M KARÅžISINA ÇIKACAKNarkotik polisi Cindy’ye yakalanan 43 yaÅŸÄ±ndaki Okur’un uyuÅŸturucu ithal etmek ve bulundurmak suçlarÄ±ndan yarÄ±n LefkoÅŸa’da hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kartÄ±lmasÄ± bekleniyor.KKTC’de, tasarrufunda uyuÅŸturucu bulundurmak, miktarÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n aÄŸÄ±r suçlardan kabul ediliyor. Birçok ünlü isim Ercan havalimanÄ±nda narkotik polisine yakalanmÄ±ÅŸ ve çoÄŸu kÄ±sa süreli hapis cezalarÄ± olmak üzere farklÄ± cezalar almÄ±ÅŸtÄ±.UyuÅŸturucuyla yakalananlar cezalarÄ±nÄ± çektikten sonra Türkiye’ye sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± ediliyor ve Ada’ya bir daha girmeleri yasaklanÄ±yor. UyuÅŸturucuyla yakalanan Yurdaer Okur’un hafta sonu tatilini geçirmek üzere Ada’ya giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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Yurdaer Okur

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Yurdaer Okur havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

KaradayÄ±'da oynadÄ±ÄŸÄ± savcÄ± karakteriyle hafÄ±zalara kazÄ±nan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Yurdaer Okur, KÄ±brÄ±s havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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SÄ±la Londra Konseri 23 Nisan Pazar akÅŸamÄ± Indigo O2'da

TÃ¼rk Pop mÃ¼ziÄŸin sevilen ismi SÄ±la 23 Nisanâ€™da Indigo The O2 mekanÄ±nda sahne alacak. TÃ¼rkiye ve Avrupaâ€™da bÃ¼yÃ¼k bir hayran kitlesine sahip genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la bu kez 23 Nisan saat 18.00â€™de Londraâ€™da sevenlerini coÅŸturacak. YoÄŸun katÄ±lÄ±mÄ±n olmasÄ± beklenen konser iÃ§in biletler satÄ±ÅŸta.

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Mankenlikte zirve yapan Aysun KayacÄ± bakÄ±n ÅŸimdi ne yapÄ±yor

2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye'de mankenliÄŸe baÅŸlayan ve birÃ§ok dizide rol alan Aysun KayacÄ±, ÅŸuanda Dubai'de yaÅŸÄ±yor