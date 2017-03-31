Hande ErÃ§el'in ayrÄ±lÄ±k acÄ±sÄ± Ã§abuk bitti

GÃ¼zel oyuncu Hande ErÃ§el, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ekin Mert Daymaz'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra baÅŸka bir yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

GeçtiÄŸimiz günlerde erkek arkadaÅŸÄ±ndan ayrÄ±larak Amsterdam’a giden güzel oyuncu Hande Erçel, Ä°stanbul gecelerine hÄ±zlÄ± bir dönüÅŸ yaptÄ±.Arnavutköy Hudson’da bir partiyi takip eden gazetecilerin önüne gelen oyuncu ÅŸok oldu. YanÄ±ndaki erkek hÄ±zlÄ±ca içeri girerken, Erçel "ArkadaÅŸÄ±m. Buraya arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±na eÄŸlenmeye geldik" dedi.Bir süre sonra mekandan ayrÄ±lan Erçel ve arkadaÅŸÄ±, daha sonra emirgan’da bir bara giderek, sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar eÄŸlendi.