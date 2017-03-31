Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/03/2017 13:02

ElÃ§in Sangu'ya bÃ¼yÃ¼k ÅŸok Ã¼nlÃ¼ oyuncuya 100 bin dolarlÄ±k abla ÅŸefkati

elÃ§in sangu

KiralÄ±k AÅŸk dizisiyle sevilen ElÃ§in Sangu, menajeri BaÅŸay Okay ile aralarÄ±nda olan sÃ¶zleÅŸmeyi feshetmesinin ardÄ±ndan oyuncuya 100 bin dolar tazminat davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Güzeller güzeli oyuncu Elçin Sangu menajeri BaÅŸay Okay'Ä±n suçlamalarÄ±n ardÄ±ndan 100 bin dolar tazminat davasÄ±yla burun buruna geldi. 10 tanÄ±ÄŸÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± 'HaksÄ±z fesih' davasÄ±nda  Oyuncu-menajer BaÅŸay Okay'Ä±n 'Ona bir abla ÅŸefkatiyle yaklaÅŸtÄ±m ve baÅŸrol oyuncusu yaptÄ±m. Ancak o vefasÄ±z davrandÄ±. HaksÄ±z yere sözleÅŸmeyi feshetti' dedi.

 

 

 

2012'de aralarÄ±nda sadakate dayalÄ± bir sanatçÄ± sözleÅŸmesi yapÄ±ldÄ±. Okay, Sangu'nun tüm iÅŸ sözleÅŸmelerine de kefil oldu. Okay'Ä±n giriÅŸimleriyle Elçin Sangu, sonunda Öyle Bir Geçer Zaman Ki, AÅŸk Kaç Beden Giyer, KiralÄ±k AÅŸk, KaradayÄ±, Kurt Seyit ve Åžura dizileri ile bir içecek reklamÄ±nda oynadÄ±. EkranlarÄ±n aranan oyuncularÄ± arasÄ±na giren Sangu, daha sonra BaÅŸay Okay'Ä±n onayÄ±nÄ± almadan sözleÅŸmeyi feshetti ve baÅŸka bir ajansla çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Okay da bunun üzerine 100 bin dolarlÄ±k (364 bin TL) cezai ÅŸart bedeli istemiyle dava açtÄ±.

 

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