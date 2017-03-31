KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ve eÅŸi yaz sezonunu aÃ§tÄ± bakÄ±n tatil iÃ§in nereye gittiler

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yaz sezonunu aÃ§an Ã¼nlÃ¼ oyuncu KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ve eÅŸi BaÅŸak Dizer lÃ¼ks yatlarÄ±yla Bodrum'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

EkranlarÄ±n ve sinema dünyasÄ±nÄ±n ünlü isimlerinden KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ, eÅŸi BaÅŸak Dizer ile tatil için Bodrum'a geldi. Kendisine ait 'FinalCut 3' adlÄ± 30 metrelik lüks yatÄ±yla geçen çarÅŸamba günü öÄŸle saatlerinde GümüÅŸlük Koyu'na demirleyen TatlÄ±tuÄŸ, gününü yatta geçirdi. AynÄ± günün akÅŸamÄ± bir kafede yemek yedi. KÄ±vanç TatlÄ±tuÄŸ ertesi gün öÄŸle saatlerinde Bodrumlu avukat arkadaÅŸÄ± Göray Karadut ile birlikte zodyak botla Çatal Ada'ya giden TatlÄ±tuÄŸ, serbest dalÄ±ÅŸ yaptÄ±. ZÄ±pkÄ±nla yaklaÅŸÄ±k 4 kilo balÄ±k avlayarak 4.5 saat suda kalan TatlÄ±tuÄŸ'un, dönüÅŸte botu kendisinin kullandÄ±ÄŸÄ± görüldü. Profesyonel kaptanlÄ±k ve dalgÄ±çlÄ±ÄŸÄ± bulunan TatlÄ±tuÄŸ'un botu sürüÅŸteki ustalÄ±ÄŸÄ± dikkat çekti. EÅŸi BaÅŸak Dizer ise spor kÄ±yafetlerini giyerek Bodrum'daki bir 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelin fitness salonuna giderek yaklaÅŸÄ±k 2 saat spor yaptÄ±ktan sonra yata geri döndü.