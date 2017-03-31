Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/03/2017 15:43

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan oyuncu Yurdaer Okur hakkÄ±nda karar verildi

Yurdaer Okur

KKTC Ercan HavalimanÄ±â€™nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan oyuncu Yurdaer Okur hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

KKTC’de bulunan ve havalimanÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan oyuncu Yurdaer Okur’un üzerinde yapÄ±lan aramada 1 gram Hint keneviri ele geçirilmiÅŸti. Bu sabah saatlerinde polis eÅŸliÄŸinde LefkoÅŸa Kaza mahkemesine getirilen ünlü oyuncu Yurdaer Okur, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 

Okur, 100 bin TL senet ve 10 bin TL de nakit vererek serbest kaldÄ±. Mahkeme Okur’un dava sonuçlanana kadar ülke dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasakladÄ±. Okur’un suçlu bulunmasÄ± durumunda ise sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸi açÄ±klandÄ±. Ünlü oyuncunun KKTC’ye bu akÅŸam Girne’de sahnelenecek bir oyundaki rol nedeniyle geldiÄŸi öÄŸrenildi.

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