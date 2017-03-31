Halit AkÃ§atepe kimdir

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta sanatÃ§Ä±larÄ±ndan Halit AkÃ§atepe bugÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetti

Usta sanatçÄ± Halit Akçatepe 76 yaÅŸÄ±nda hayata gözlerini yumdu

Halit Akçatepe kimdir?

1975 yÄ±lÄ±nda “Hababam SÄ±nÄ±fÄ±” adlÄ± filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.Halit Akçatepe, 1938 yÄ±lÄ±nda Ordu, Ünye’de SÄ±tkÄ± Akçatepe ve Leman Akçatepe çiftinin oÄŸlu olarak doÄŸmuÅŸtur. Aslen Ordu ili Ünye ilçesindendir. YeÅŸilköy Pansiyonlu Ä°lkokulu’nda okudu.

Refik Halit Karay Mektebini bitirdikten sonra Konservatuvar eÄŸitimi aldÄ±. 1943 yÄ±lÄ±nda 5 yaÅŸÄ±ndayken ilk filminde oynadÄ±. Ä°stanbul Åžehir TiyatrolarÄ± Çocuk Bölümü’ne girdiÄŸinde yedi yaÅŸÄ±ndadÄ±r. Saint Benoit FransÄ±z Lisesinden mezun oldu. Tiyatro ile olan tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ilk defa lise yÄ±llarÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸ ve YeÅŸilay'Ä±n YeÅŸil Sahne'sinde amatör olarak sahneye çÄ±kmÄ±ÅŸ.

Halit Akçatepe bir yandan amatör olarak tiyatroculuk oynarken diÄŸer yandan önce Edebiyat Fakültesi, sonra da Hukuk Fakültesine devam etmiÅŸ ancak tiyatro aÅŸkÄ± galip gelmiÅŸ ve okulu bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r.

Profesyonel olarak ilk defa 1960 yÄ±lÄ±nda 'Oda Tiyatrosu 4'te 'Sel' piyesiyle sahneye çÄ±ktÄ±. Bugüne kadar 16 ayrÄ± tiyatroda 43 piyeste rol aldÄ±. Dostlar Tiyatrosu kadrosunda yer aldÄ±.

Birçok filmde oynayan Halit Akçatepe, reklam filmlerinde de oynadÄ±. Ä°lk filmlerinde figüran olarak rol aldÄ±. Daha sonra duygusal komedilerde karakter rolleri canlandÄ±rdÄ±.

1960 yÄ±lÄ±nda Ah Nerede Vah Nerede filmiyle ÅŸöhreti yakaladÄ±. 1970'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± "Üç arkadaÅŸ, Sev kardeÅŸim, Köyden indim ÅŸehre, Mavi boncuk" çok beÄŸenildi. 1975 yÄ±lÄ±nda “Hababam SÄ±nÄ±fÄ±” adlÄ± filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle gönüllerde yer etti.

RÄ±fat Ilgaz'Ä±n "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±" romanÄ±ndan Umur Bugay tarafÄ±ndan senaryosu uyarlanan, 1975 Ertem EÄŸilmez yapÄ±mÄ± "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±" sinema filminde; Kemal Sunal - Ä°nek Åžaban, Adile NaÅŸit - Hafize Ana, Halit Akçatepe - Güdük Necmi, TarÄ±k Akan - Damat Ferit, Münir Özkul - Kel Mahmut, Muharrem Gürses - Okul müdürü Muharrem Gür, AyÅŸen Gruda - YarÄ±ÅŸma Sunucusu rolleri ile hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

Halit Akçatepe’nin 1963 yÄ±lÄ±nda evlenip 1981 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±ÄŸÄ± ilk evliliÄŸinden ItÄ±r ve Ebru adlarÄ±nda iki kÄ±zÄ± vardÄ±r. Ä°kinci evliliÄŸini 1999 yÄ±lÄ±nda Rezzan hanÄ±m ile yapmÄ±ÅŸtÄ±r. 2009 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±. Günsu adÄ±nda bir kÄ±zÄ± vardÄ±r.

2014 yÄ±lÄ±nda "Karaman'Ä±n Koyunu" adlÄ± filmde Ferdi Akarnur, Sinan ÇalÄ±ÅŸkanoÄŸlu, Dost Elver ile birlikte rol aldÄ±.