Seni ben yarattÄ±m dedi oyuncudan vefasÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 100 bin dolar istedi

Menajeri BaÅŸay Okay ile iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesini feshedip baÅŸka bir ajansla Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan ElÃ§in Sangu'ya 100 bin dolarlÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Oyuncu Elçin Sangu'yu iÅŸ sözleÅŸmesini feshettiÄŸi için 'vefasÄ±zlÄ±kla' suçlayan menajeri BaÅŸay Okay, 100 bin dolarlÄ±k tazminat davasÄ± açtÄ±. Ä°ddiaya göre BaÅŸak Okay, Sangu'ya bir abla ÅŸefkatiyle yaklaÅŸarak ona kol kanat gerdi. 2012'de aralarÄ±nda sadakate dayalÄ± bir sanatçÄ± sözleÅŸmesi yapÄ±ldÄ±. Okay, Sangu'nun tüm iÅŸ sözleÅŸmelerine de kefil oldu. Okay'Ä±n giriÅŸimleriyle Elçin Sangu, sonunda Öyle Bir Geçer Zaman Ki, AÅŸk Kaç Beden Giyer, KiralÄ±k AÅŸk, KaradayÄ±, Kurt Seyit ve Åžura dizileri ile bir içecek reklamÄ±nda oynadÄ±. EkranlarÄ±n aranan oyuncularÄ± arasÄ±na giren Sangu, daha sonra BaÅŸay Okay'Ä±n onayÄ±nÄ± almadan sözleÅŸmeyi feshetti ve baÅŸka bir ajansla çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Okay da bunun üzerine 100 bin dolarlÄ±k (364 bin TL) cezai ÅŸart bedeli istemiyle dava açtÄ±.