Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/03/2017 16:42

Seni ben yarattÄ±m dedi oyuncudan vefasÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 100 bin dolar istedi

elÃ§in sangu

Menajeri BaÅŸay Okay ile iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesini feshedip baÅŸka bir ajansla Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan ElÃ§in Sangu'ya 100 bin dolarlÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Oyuncu Elçin Sangu'yu iÅŸ sözleÅŸmesini feshettiÄŸi için 'vefasÄ±zlÄ±kla' suçlayan menajeri BaÅŸay Okay, 100 bin dolarlÄ±k tazminat davasÄ± açtÄ±. Ä°ddiaya göre BaÅŸak Okay, Sangu'ya bir abla ÅŸefkatiyle yaklaÅŸarak ona kol kanat gerdi. 2012'de aralarÄ±nda sadakate dayalÄ± bir sanatçÄ± sözleÅŸmesi yapÄ±ldÄ±. Okay, Sangu'nun tüm iÅŸ sözleÅŸmelerine de kefil oldu. Okay'Ä±n giriÅŸimleriyle Elçin Sangu, sonunda Öyle Bir Geçer Zaman Ki, AÅŸk Kaç Beden Giyer, KiralÄ±k AÅŸk, KaradayÄ±, Kurt Seyit ve Åžura dizileri ile bir içecek reklamÄ±nda oynadÄ±. EkranlarÄ±n aranan oyuncularÄ± arasÄ±na giren Sangu, daha sonra BaÅŸay Okay'Ä±n onayÄ±nÄ± almadan sözleÅŸmeyi feshetti ve baÅŸka bir ajansla çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Okay da bunun üzerine 100 bin dolarlÄ±k (364 bin TL) cezai ÅŸart bedeli istemiyle dava açtÄ±.

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halit akÃ§atepe

Duayen sanatÃ§Ä± Halit AkÃ§atepe'nin dokturu Ã¶lÃ¼m nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

79 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta oyuncusu Halit AkÃ§atepe'nin doktoru Osman ArÄ±kan vefatÄ±nÄ±n nedenini kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

ErdoÄŸan'dan usta oyuncunun vefatÄ±yla ilgili taziye mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yeÅŸilÃ§am'Ä±n sevilen oyuncusu Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ± Ã¼zerine bir mesaj yayÄ±mlayarak ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi


HayatÄ±nÄ± kaybeden usta oyuncunun 60 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±ndan duygu dolu aÃ§Ä±klama

YeÅŸilÃ§am'Ä±n dev Ã§Ä±narÄ± Halit AkÃ§atepe'nin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan MÃ¼jdat Gezen aÃ§Ä±klamada bulundu. ArkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n 60 yÄ±lÄ± devirdiÄŸini belirten Ã¼nlÃ¼ tiyatrocu AkÃ§atepe'nin Karacaahmet'ten uÄŸurlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi