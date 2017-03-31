Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/03/2017 17:17

Deneyimli sunucu Serap EzgÃ¼'nÃ¼n yeni adresi belli oldu

serap ezgÃ¼

Acun IlÄ±calÄ± TV 8'nin gÃ¼ndÃ¼z kuÅŸaÄŸÄ±nÄ± saÄŸlam programlarla doldurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, Serap EzgÃ¼ ile anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve temmuzda program yapmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± mÃ¼jdeledi

Televizyon kanallarÄ± Ramazan ile baÅŸlayacak yaz sezonuna dolu dolu girmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Özellikle Acun IlÄ±calÄ± TV8'in gündüz kuÅŸaÄŸÄ±nÄ± saÄŸlam programlarla doldurarak eylüle de hÄ±zlÄ± girmeyi planlÄ±yor. Bunun için çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdüren TV8 yaz aylarÄ±nda gündüz kuÅŸaÄŸÄ±na sürpriz bir isimle giriÅŸ yapacak. Reality programlarÄ±nÄ±n vazgeçilmez ismi Serap Ezgü yeni programÄ±yla ekranlara geri dönüyor. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n temmuz ayÄ±nda baÅŸlamasÄ± planlanan programÄ± ara vermeden yaz boyu devam ettirerek sürdüreceÄŸi konuÅŸuluyor. Yeni sezonda reality programlar arasÄ±nda da büyük bir rekabet yaÅŸanacak. Serap Ezgü rakipleri Müge AnlÄ±, YalçÄ±n ÇakÄ±r ve Ä°nci ErtuÄŸrul'u TV8 ekranlarÄ±ndan terletecek.

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halit akÃ§atepe

Duayen sanatÃ§Ä± Halit AkÃ§atepe'nin dokturu Ã¶lÃ¼m nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

79 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta oyuncusu Halit AkÃ§atepe'nin doktoru Osman ArÄ±kan vefatÄ±nÄ±n nedenini kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

ErdoÄŸan'dan usta oyuncunun vefatÄ±yla ilgili taziye mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yeÅŸilÃ§am'Ä±n sevilen oyuncusu Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ± Ã¼zerine bir mesaj yayÄ±mlayarak ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi


HayatÄ±nÄ± kaybeden usta oyuncunun 60 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±ndan duygu dolu aÃ§Ä±klama

YeÅŸilÃ§am'Ä±n dev Ã§Ä±narÄ± Halit AkÃ§atepe'nin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan MÃ¼jdat Gezen aÃ§Ä±klamada bulundu. ArkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n 60 yÄ±lÄ± devirdiÄŸini belirten Ã¼nlÃ¼ tiyatrocu AkÃ§atepe'nin Karacaahmet'ten uÄŸurlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi