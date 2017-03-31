Deneyimli sunucu Serap EzgÃ¼'nÃ¼n yeni adresi belli oldu

Acun IlÄ±calÄ± TV 8'nin gÃ¼ndÃ¼z kuÅŸaÄŸÄ±nÄ± saÄŸlam programlarla doldurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, Serap EzgÃ¼ ile anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve temmuzda program yapmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± mÃ¼jdeledi

Televizyon kanallarÄ± Ramazan ile baÅŸlayacak yaz sezonuna dolu dolu girmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Özellikle Acun IlÄ±calÄ± TV8'in gündüz kuÅŸaÄŸÄ±nÄ± saÄŸlam programlarla doldurarak eylüle de hÄ±zlÄ± girmeyi planlÄ±yor. Bunun için çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdüren TV8 yaz aylarÄ±nda gündüz kuÅŸaÄŸÄ±na sürpriz bir isimle giriÅŸ yapacak. Reality programlarÄ±nÄ±n vazgeçilmez ismi Serap Ezgü yeni programÄ±yla ekranlara geri dönüyor. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n temmuz ayÄ±nda baÅŸlamasÄ± planlanan programÄ± ara vermeden yaz boyu devam ettirerek sürdüreceÄŸi konuÅŸuluyor. Yeni sezonda reality programlar arasÄ±nda da büyük bir rekabet yaÅŸanacak. Serap Ezgü rakipleri Müge AnlÄ±, YalçÄ±n ÇakÄ±r ve Ä°nci ErtuÄŸrul'u TV8 ekranlarÄ±ndan terletecek.