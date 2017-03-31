Usta oyuncu Ã¶lÃ¼mle ilgili mesajÄ±nÄ± seneler Ã¶nce bÃ¶yle vermiÅŸti

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta oyuncusu Halit AkÃ§atepe, hayata gÃ¶zlerini yumdu. Ä°pek TuzcuoÄŸlu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± programa 3 yÄ±l Ã¶nce katÄ±lan AkÃ§atepe, sorulan soruya "Cenazemde gÃ¶rÃ¼rsÃ¼n benim ne kadar sevildiÄŸimi" ÅŸeklinde cevap vermiÅŸti

Usta oyuncu Halit Akçatepe 79 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°lk filmini 1943 yÄ±lÄ±nda çeken dev çÄ±nar, Türk sinemasÄ±nda unutulmayacak eserlere imza attÄ±. Akçatepe 2014'te Cine5'te Ä°pek TuzcuoÄŸlu Ä°le YüzleÅŸme adlÄ± programÄ±nda "DüÅŸünür müsünüz ölümü?" sorusuna "Niye düÅŸünmeyeyim ölümü. Öleceksek öleceÄŸiz. Bunun baÅŸka çaresi yok. Cenazemde görürsün benim ne kadar sevildiÄŸimi" diye cevap vermiÅŸti.

"BABAM OYUNCU OLMAMI HÄ°Ç Ä°STEMEDÄ°"

Akçatepe, tiyatro oyuncusu olan babasÄ± oÄŸlunun oyuncu olmasÄ±nÄ± hiç istememiÅŸ. Akçatepe o günleri ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Babam oyuncu olmamÄ± istemedi. Oyunculuk açlÄ±k parasÄ±zlÄ±k demekti. Tiyatro doÄŸru dürüst bir yere gelmedi ki. Tiyatroyu seversen yaparsÄ±n." diyerek anlattÄ±. BabasÄ± SÄ±tkÄ± Akçatepe ile "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±" filminde de birlikte oynadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Akçatepe " Babam sinema yapmadÄ±. 1938'de TaÅŸ ParçasÄ±'nÄ± çekmiÅŸ sonra pek film yapmamÄ±ÅŸ. Tiyatroyu çok seviyordu. Ertem EÄŸilmez onu ikna etti Hababam SÄ±nÄ±fÄ± için. Ben bÄ±raktÄ±m, babam devam etti. Annem Leman HanÄ±m güzel kadÄ±ndÄ±. Çocukken tiyatroda annemle oynadÄ±m. Babam tiyatrocu olduÄŸu için para kazanamazdÄ±, annem de beni çok sevdiÄŸi için meyve yiyeyim isterdi. BabamÄ±n parasÄ± yoktu olanÄ± verirdi. Babama tutturdu bende oyuncu olacaÄŸÄ±m oÄŸluma meyve alacaÄŸÄ±m diye ve oldu, aldÄ±."

HABABAM SINIFI EFSANESÄ°

Ä°pek TuzcuoÄŸlu'nun "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nÄ±n inanÄ±lmaz büyüsü var. Bunun sÄ±rrÄ± ne?" sorusu üzerine Akçatepe ÅŸöyle konuÅŸmuÅŸtu: "Ben de hala seyrediyorum. RÄ±fat Abi'ye sormuÅŸtum 'Niye bu kadar iÅŸ yapÄ±yor, tutuyor' diye 'Türkiye'de tedrisat sistemi böyle oldukça bu film tutacak' dedi. Tedrisat sistemi hala deÄŸiÅŸmedi. DoÄŸru dürüst bir sistem kurulmadÄ±ÄŸÄ± sürece çocuklar alÄ±ÅŸÄ±yor. YanlÄ±ÅŸ çocuk yoktur yanlÄ±ÅŸ tedrisat sistemi vardÄ±r diye film çektik. ErdoÄŸan Abi geldi kitabÄ± attÄ± masanÄ±n üzerine bu kitabÄ± sadece çekersek öÄŸrenci öÄŸretmen ÅŸakalarÄ± bir süre sonra sÄ±kar dedi. Oturduk düÅŸündük, ne yaparÄ±z ne ederiz diye. Türkiye'de filmi çekmek isteyen, Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nÄ± çekmek isteyen yapÄ±mcÄ±lara sansür izin vermedi. Ertem Abi gitti, uÄŸraÅŸtÄ±. Çekmeye karar vermiÅŸti. Ekip Kemal'iyle Münir Abi'siyle hazÄ±rdÄ±. Allem etti kallem etti film çekildi. RÄ±fat Ilgaz'Ä± anmadan olur mu beni çok severdi. OrasÄ± çok enteresan Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nda oynadÄ±ÄŸÄ±m için çok mutlu oldum. FarkÄ±nda deÄŸilim meÄŸer RÄ±fat Ilgaz'Ä±n kendisini oynamÄ±ÅŸÄ±m. OÄŸlu hastaneye geldi. Sen babamÄ±n kendisini oynadÄ±n, ortaokul lisede babamÄ±n boyu uzun deÄŸildi 'Güdük' diye lakabÄ± vardÄ±."

"CENAZEMDE BENÄ°M NE KADAR SEVÄ°LDÄ°ÄžÄ°MÄ° GÖRÜRSÜNÜZ"

Ä°pek TuzcuoÄŸlu'nun "Bence siz yaÅŸarken deÄŸeri bilinen nadir sanatçÄ±lardansÄ±nÄ±z. Size bu hayattan duygu anlamÄ±nda ne kaldÄ± geriye. Ben çok rahat veda edip giderim dermisiniz? DüÅŸünür müsünüz ölümü?" sorusu üzerine Halit Akçatepe "Niye düÅŸünmeyeyim ölümü. Öleceksek öleceÄŸiz. Bunun baÅŸka çaresi yok. Cenazemde görürsün benim ne kadar sevildiÄŸimi" diye cevap vermiÅŸti.