HayatÄ±nÄ± kaybeden usta oyuncunun 60 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±ndan duygu dolu aÃ§Ä±klama

YeÅŸilÃ§am'Ä±n dev Ã§Ä±narÄ± Halit AkÃ§atepe'nin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan MÃ¼jdat Gezen aÃ§Ä±klamada bulundu. ArkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n 60 yÄ±lÄ± devirdiÄŸini belirten Ã¼nlÃ¼ tiyatrocu AkÃ§atepe'nin Karacaahmet'ten uÄŸurlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Tiyatro sanatçÄ±sÄ± Müjdat Gezen, sozcu.com.tr'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Akçatepe ile 60 yÄ±ldÄ±r arkadaÅŸ olduÄŸunu söyledi. Gezen, "60 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±m Halit. Annesiyle babasÄ±yla üçümüz birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±k. Birlikte ortak tiyatro yaptÄ±k, filmlerde oynadÄ±k. Biz komÅŸuyduk. Cihangir'de evlerimiz yan yanaydÄ±. Ne diyeyim, söyleyecek bir ÅŸey yok. Biraz önce kÄ±zÄ±yla konuÅŸtum. Karacaahmet'te uÄŸurlayacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu. (Kaynak: SÖZCÜ)