ErdoÄŸan'dan usta oyuncunun vefatÄ±yla ilgili taziye mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yeÅŸilÃ§am'Ä±n sevilen oyuncusu Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ± Ã¼zerine bir mesaj yayÄ±mlayarak ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, sinema ve tiyatro sanatçÄ±sÄ± Halit Akçatepe'nin vefatÄ± dolayÄ±sÄ±yla baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±nladÄ±. Mesajda ÅŸöyle denildi, "Türk sinema ve tiyatrosunun saygÄ±deÄŸer isimlerinden Halit Akçatepe'nin vefatÄ±nÄ± derin bir teessürle öÄŸrendim. CanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterler ve sanatçÄ± kiÅŸiliÄŸi ile her yaÅŸtan vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n sevgisini kazanmÄ±ÅŸ olan usta oyuncu Halit Akçatepe, her zaman sevgi ve saygÄ±yla yad edilecektir. Merhum Halit Akçatepe'ye Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum."