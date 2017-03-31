Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/03/2017 18:01

ErdoÄŸan'dan usta oyuncunun vefatÄ±yla ilgili taziye mesajÄ±

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yeÅŸilÃ§am'Ä±n sevilen oyuncusu Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ± Ã¼zerine bir mesaj yayÄ±mlayarak ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, sinema ve tiyatro sanatçÄ±sÄ± Halit Akçatepe'nin vefatÄ± dolayÄ±sÄ±yla baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±nladÄ±. Mesajda ÅŸöyle denildi, "Türk sinema ve tiyatrosunun saygÄ±deÄŸer isimlerinden Halit Akçatepe'nin vefatÄ±nÄ± derin bir teessürle öÄŸrendim. CanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterler ve sanatçÄ± kiÅŸiliÄŸi ile her yaÅŸtan vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n sevgisini kazanmÄ±ÅŸ olan usta oyuncu Halit Akçatepe, her zaman sevgi ve saygÄ±yla yad edilecektir. Merhum Halit Akçatepe'ye Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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halit akÃ§atepe

Duayen sanatÃ§Ä± Halit AkÃ§atepe'nin dokturu Ã¶lÃ¼m nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

79 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta oyuncusu Halit AkÃ§atepe'nin doktoru Osman ArÄ±kan vefatÄ±nÄ±n nedenini kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±


HayatÄ±nÄ± kaybeden usta oyuncunun 60 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±ndan duygu dolu aÃ§Ä±klama

YeÅŸilÃ§am'Ä±n dev Ã§Ä±narÄ± Halit AkÃ§atepe'nin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan MÃ¼jdat Gezen aÃ§Ä±klamada bulundu. ArkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n 60 yÄ±lÄ± devirdiÄŸini belirten Ã¼nlÃ¼ tiyatrocu AkÃ§atepe'nin Karacaahmet'ten uÄŸurlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

halit akÃ§atepe

Usta oyuncu Ã¶lÃ¼mle ilgili mesajÄ±nÄ± seneler Ã¶nce bÃ¶yle vermiÅŸti

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta oyuncusu Halit AkÃ§atepe, hayata gÃ¶zlerini yumdu. Ä°pek TuzcuoÄŸlu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± programa 3 yÄ±l Ã¶nce katÄ±lan AkÃ§atepe, sorulan soruya "Cenazemde gÃ¶rÃ¼rsÃ¼n benim ne kadar sevildiÄŸimi" ÅŸeklinde cevap vermiÅŸti