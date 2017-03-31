Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/03/2017 18:59

ÃœnlÃ¼ oyuncunun filmdeki ateÅŸli sahneleri Ã§ok konuÅŸulacak

AÅŸk Uykusu sahne

GeÃ§en akÅŸam galasÄ± yapÄ±lan AÅŸk Uykusu filminde oynayan GÃ¶kÃ§e BahadÄ±r'Ä±n cesur sahneleri sosyal medya olay yarattÄ±

BaÅŸrollerini Gökçe BahadÄ±r, Alican Yücesoy ve Hande SubaÅŸÄ±'nÄ±n paylaÅŸtÄ±klarÄ± 'AÅŸk Uykusu'nun galasÄ±, Trump AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi Cinemaximum'da gerçekleÅŸti. Geceye; Cansel Elçin, Melis Birkan, Bülent Emrah Parlak ve Hakan YÄ±lmaz gibi ünlü isimler de katÄ±ldÄ±. Film Gökçe BahadÄ±r ve Alican Yücesoy'un ateÅŸli sahneleri olay oldu. Filmde Gökçe BahadÄ±r ve Alican Yücesoy'un ateÅŸli sahneleri çok konuÅŸulacaÄŸa benziyor. Gökçe BahadÄ±r, film ile ilgili "Çok heyecanlÄ±yÄ±m. EvliliÄŸini kurtarmak için her ÅŸeyi yapan Yonca'yÄ± oynuyorum. Resmen aÅŸk uykusuna dalmÄ±ÅŸ" derken partneri Yücesoy, "Benim oynadÄ±ÄŸÄ±m karakterin dengeli biri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Bu da oynamayÄ± iÅŸtahlÄ± hale getiren bir ÅŸey" ifadelerini kullandÄ±.

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