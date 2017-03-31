MÃ¼jdat Gezen'den Halit AkÃ§atepe'yle ilgili duygulandÄ±ran sÃ¶zler

SanatÃ§Ä± MÃ¼jdat Gezen, Halit AkÃ§atepe'nin ardÄ±ndan duygu dolu aÃ§Ä±klamada bulundu

Bugün hayata gözlerini yuman usta sanatçÄ± Halit Akcatepe'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Müjdat Gezen açÄ±klama yaptÄ±. Akçatepe ile 60 yÄ±ldÄ±r arkadaÅŸ olduÄŸunu söyledi. Gezen, “60 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±m Halit. Annesiyle babasÄ±yla üçümüz birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±k. Birlikte ortak tiyatro yaptÄ±k, filmlerde oynadÄ±k. Biz komÅŸuyduk. Cihangir’de evlerimiz yan yanÄ±ydÄ±. Ne diyeyim, söyleyecek bir ÅŸey yok. Biraz önce kÄ±zÄ±yla konuÅŸtum. Karacaahmet’te uÄŸurlayacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.