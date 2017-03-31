Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/03/2017 20:33

MÃ¼jdat Gezen'den Halit AkÃ§atepe'yle ilgili duygulandÄ±ran sÃ¶zler

mÃ¼jdat gezen

SanatÃ§Ä± MÃ¼jdat Gezen, Halit AkÃ§atepe'nin ardÄ±ndan duygu dolu aÃ§Ä±klamada bulundu

Bugün hayata gözlerini yuman usta sanatçÄ± Halit Akcatepe'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Müjdat Gezen açÄ±klama yaptÄ±. Akçatepe ile 60 yÄ±ldÄ±r arkadaÅŸ olduÄŸunu söyledi. Gezen, “60 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±m Halit. Annesiyle babasÄ±yla üçümüz birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±k. Birlikte ortak tiyatro yaptÄ±k, filmlerde oynadÄ±k. Biz komÅŸuyduk. Cihangir’de evlerimiz yan yanÄ±ydÄ±. Ne diyeyim, söyleyecek bir ÅŸey yok. Biraz önce kÄ±zÄ±yla konuÅŸtum. Karacaahmet’te uÄŸurlayacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

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Halit AkÃ§atepe

Doktoru aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte Halit AkÃ§atepe'nin Ã¶lÃ¼m nedeni

Bir sÃ¼redir tedavi altÄ±nda olan sanatÃ§Ä± Halit AkÃ§atepe bugÃ¼n hayata veda etti. AkÃ§atepe'nin vefat nedenini doktoru aÃ§Ä±kladÄ±

Ali Sunal

DuygulandÄ±ran veda Hep Ã§ok Ã¶zledi sonunda kavuÅŸtu Kemal'ine

Ã–lÃ¼mÃ¼yle TÃ¼rkiye'yi yasa boÄŸan sanatÃ§Ä± Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Kemal Sunal'Ä±n oÄŸlu Ali Sunal sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu

Halit AkÃ§atepe

Halit AkÃ§atepe bilinmeyen hayat hikayesini anlatmÄ±ÅŸtÄ±

Hababam SÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n GÃ¼dÃ¼k Necmi'si Halit AkÃ§atepe bugÃ¼n hayata gÃ¶zlerini yumdu. TÃ¼rk sinemasÄ±nda bir yaprak dÃ¶kÃ¼mÃ¼ daha yaÅŸandÄ±