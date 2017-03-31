Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/03/2017 20:37

Halit AkÃ§etepe'nin 3 yÄ±l Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± o aÃ§Ä±klama unutulmayacak

Halit AkÃ§atepe

YeÅŸilÃ§am'Ä±n efsanevi oyuncularÄ±ndan Halit AkÃ§atepe bugÃ¼n geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucunda hayata gÃ¶zlerini yumdu

7’den 77’ye herkesin sevgilisi, Türkiye’nin yetiÅŸtirdiÄŸi nadide sanatçÄ±larÄ±mÄ±zdan biriydi Halit Akçatepe. O, Türk insanÄ±nÄ±n gözünde hiç yaÅŸlanmadÄ±. UzatmalÄ± liseli Güdük Necmi, askerden izne gelmiÅŸ Åžaban’Ä±n arkadaÅŸÄ± Ramazan olarak bizim için. 2014 yÄ±lÄ±nda henüz felç geçirmeden önce bir söyleÅŸide, “Ne kadar seviliyorsunuz” sorusuna ÅŸöyle yanÄ±t vermiÅŸti: Benim ne kadar sevildiÄŸimi cenazemde görürsünüz…

Kaynak: Sözcü

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Halit AkÃ§atepe

Doktoru aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte Halit AkÃ§atepe'nin Ã¶lÃ¼m nedeni

Bir sÃ¼redir tedavi altÄ±nda olan sanatÃ§Ä± Halit AkÃ§atepe bugÃ¼n hayata veda etti. AkÃ§atepe'nin vefat nedenini doktoru aÃ§Ä±kladÄ±

Ali Sunal

DuygulandÄ±ran veda Hep Ã§ok Ã¶zledi sonunda kavuÅŸtu Kemal'ine

Ã–lÃ¼mÃ¼yle TÃ¼rkiye'yi yasa boÄŸan sanatÃ§Ä± Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Kemal Sunal'Ä±n oÄŸlu Ali Sunal sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu

Halit AkÃ§atepe

Halit AkÃ§atepe bilinmeyen hayat hikayesini anlatmÄ±ÅŸtÄ±

Hababam SÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n GÃ¼dÃ¼k Necmi'si Halit AkÃ§atepe bugÃ¼n hayata gÃ¶zlerini yumdu. TÃ¼rk sinemasÄ±nda bir yaprak dÃ¶kÃ¼mÃ¼ daha yaÅŸandÄ±