Halit AkÃ§etepe'nin 3 yÄ±l Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± o aÃ§Ä±klama unutulmayacak

YeÅŸilÃ§am'Ä±n efsanevi oyuncularÄ±ndan Halit AkÃ§atepe bugÃ¼n geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucunda hayata gÃ¶zlerini yumdu

7’den 77’ye herkesin sevgilisi, Türkiye’nin yetiÅŸtirdiÄŸi nadide sanatçÄ±larÄ±mÄ±zdan biriydi Halit Akçatepe. O, Türk insanÄ±nÄ±n gözünde hiç yaÅŸlanmadÄ±. UzatmalÄ± liseli Güdük Necmi, askerden izne gelmiÅŸ Åžaban’Ä±n arkadaÅŸÄ± Ramazan olarak bizim için. 2014 yÄ±lÄ±nda henüz felç geçirmeden önce bir söyleÅŸide, “Ne kadar seviliyorsunuz” sorusuna ÅŸöyle yanÄ±t vermiÅŸti: Benim ne kadar sevildiÄŸimi cenazemde görürsünüz…

Kaynak: Sözcü