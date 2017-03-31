Halit AkÃ§atepe'nin ardÄ±ndan duygu dolu aÃ§Ä±klama

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta sanatÃ§Ä±sÄ± Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ± sanat camiasÄ±nÄ± derinden sarstÄ±

Türk sinemasÄ±nÄ±n çÄ±narÄ± Halit Akçatepe bugün hayatÄ±nÄ± kaybetti. Akçete'nin ölümü sanat dünyasÄ±nÄ± da yasa boÄŸdu. Usta sanatçÄ±lar Akçatepe'nin ardÄ±ndan duygu dolu açÄ±klamalarda bulundu. Ä°ÅŸte o açÄ±klamalarÄ±n bazÄ±larÄ±;

AYÅžEN GRUDA:

Çok ani duydum. O kadar üzgünüm ki anlatamam. Çok uzun yÄ±llardÄ±r arkadaÅŸÄ±m. AynÄ± evde oturduÄŸum arkadaÅŸÄ±mÄ± kaybettim. Bu ekol yavaÅŸ yavaÅŸ bitiyor. Gençlere bu ekole dikkat etmelerini ve onlardan feyz almalarÄ±nÄ± rica ediyorum. Türk milletinin deÄŸerli bir ismiydi, baÅŸÄ±mÄ±z saÄŸolsun.

ATÄ°LLA DORSAY:

Türk sinemasÄ±na gelmiÅŸ geçmiÅŸ en güler yüzlü oyunculardandÄ±. Ertem EÄŸilmez'in onu seçtiÄŸi koruduÄŸu ve onu bugünkü ÅŸöhretine kavuÅŸturduÄŸu bilinir. CanÄ±m KardeÅŸim'de TarÄ±k ile baÅŸrolü üstlendi ve onun karÅŸÄ±sÄ±nda hiç eÄŸik durmadÄ±. Tabii biz onu en çok Güdük Necmi karakteri ile hatÄ±rlÄ±yoruz. Hiç silinmedi, kendisini hep gösterdi. Çok sevilen bir oyuncuydu. Ä°ÅŸte böyle bir insan... DüÅŸününce bile insanÄ±n içinden aÄŸlamak geliyor. Son 1-1,5 yÄ±ldÄ±r kimseyi kabul etmeden felçli bir ÅŸekilde yatÄ±yordu. Gidemedik, ziyaret edemedik. Gidenlerin arkasÄ±ndan konuÅŸuyoruz böyle...

MEHMET ALÄ° ERBÄ°L:

OyunculuÄŸu, disiplini ondan feyz alarak öÄŸrendim. Böyle bir sanatçÄ±dan öÄŸrendiÄŸim her ÅŸey için inanÄ±lmaz mutluyum. Onu kaybettiÄŸim için çok üzgünüm. Türk halkÄ± onun deÄŸerini biliyordu. Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun. Ertem EÄŸilmez'i de çok iyi biliyordum. Onlar yeri doldurulamayacak isimler. Türk ulusunun baÅŸÄ± saÄŸolsun.

SELDA ALKOR:

Halit'in benim kalbimde ayrÄ± bir yeri var. Benim için çok özeldi. Maalesef gidiyor hepsi... Ben aramÄ±zdan ayrÄ±lan bu gibi isimlere ölmüÅŸ gözüyle bakamÄ±yorum. Bazen içimden bir ses 'Åžunu bir arayayÄ±m da, ne yapÄ±yor sorayÄ±m' diyor. O kadar kabullenemiyorum ki, çok sevdiÄŸimiz bir insandÄ±. Nurlar içinde yatar inÅŸallah…

HÜLYA KOÇYÄ°ÄžÄ°T:

Bütün sinema sevenler çok sarsÄ±ldÄ±k. Halit Abi kahkahalarÄ±yla anÄ±msayacaÄŸÄ±mÄ±z bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z. Çok önemli bir aktör. Türkiye'de herkesin sevgisini kazanmÄ±ÅŸ, birlikte çalÄ±ÅŸmaktan çok mutlu olduÄŸum bir insan. Ne yazÄ±k ki Türk sinemasÄ± peÅŸi peÅŸine çok kan kaybediyor. Maalesef o çok sevdiÄŸimiz filmlerin yönetmenleri, oyuncularÄ± birer birer aramÄ±zdan ayrÄ±lÄ±yor. Halit Akçatepe dünyasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi ama aramÄ±zdan ayrÄ±lmadÄ±. Daha nice nesiller onu tanÄ±yarak büyüyecek. Halit Abi, hiçbir zaman hiçbir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸmazdÄ±. Kendi kendine sorunlarÄ±nÄ±n üstesinden gelirdi. YaÅŸÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda hiçbir zaman kabul etmezdi. Hayat acÄ±masÄ±z. Hiç ummadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anda alÄ±yor sizi.