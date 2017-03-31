Halit AkÃ§atepe bilinmeyen hayat hikayesini anlatmÄ±ÅŸtÄ±

Hababam SÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n GÃ¼dÃ¼k Necmi'si Halit AkÃ§atepe bugÃ¼n hayata gÃ¶zlerini yumdu. TÃ¼rk sinemasÄ±nda bir yaprak dÃ¶kÃ¼mÃ¼ daha yaÅŸandÄ±

Hababam SÄ±nÄ±fÄ±’nÄ±n ‘Güdük Necmi’si, hep güler yüzüyle anacaÄŸÄ±mÄ±z oyuncu Halit Akçatepe’yi bugün kaybettik. Ä°ÅŸte 2014 yÄ±lÄ±nda Ä°pek TuzcuoÄŸlu’na açÄ±klamalar yapan Akçatepe’nin hayata, oyunculuÄŸa, tiyatroya ve sinemaya dair söyledikleri:

“BABAM OYUNCU OLMAMI Ä°STEMEDÄ°”

“Babam oyuncu olmamÄ± istemedi. Oyunculuk açlÄ±k parasÄ±zlÄ±k demekti. Tiyatro doÄŸru dürüst bir yere gelmedi ki. Ertem EÄŸilmez onu ikna etti Hababam SÄ±nÄ±fÄ± için. Ben bÄ±raktÄ±m, babam devam etti. Annem Leman HanÄ±m güzel kadÄ±ndÄ±. Çocukken tiyatroda annemle oynadÄ±m. Babam tiyatrocu olduÄŸu için para kazanamazdÄ±, annem de beni çok sevdiÄŸi için meyve yiyeyim isterdi. BabamÄ±n parasÄ± yoktu olanÄ± verirdi. Babama tutturdu bende oyuncu olacaÄŸÄ±m oÄŸluma meyve alacaÄŸÄ±m diye ve oldu, aldÄ±.”

“RIFAT ILGAZ’IN KENDÄ°SÄ°NÄ° OYNAMIÅžIM”

“Hala seyrediyorum. RÄ±fat Abi'ye sormuÅŸtum ‘Niye bu kadar iÅŸ yapÄ±yor, tutuyor’ diye ‘Türkiye'de tedrisat sistemi böyle oldukça bu film tutacak’ dedi. Tedrisat sistemi hala deÄŸiÅŸmedi. DoÄŸru dürüst bir sistem kurulmadÄ±ÄŸÄ± sürece çocuklar alÄ±ÅŸÄ±yor. YanlÄ±ÅŸ çocuk yoktur yanlÄ±ÅŸ tedrisat sistemi vardÄ±r diye film çektik. ErdoÄŸan Abi geldi kitabÄ± attÄ± masanÄ±n üzerine bu kitabÄ± sadece çekersek öÄŸrenci öÄŸretmen ÅŸakalarÄ± bir süre sonra sÄ±kar dedi. Oturduk düÅŸündük, ne yaparÄ±z ne ederiz diye. Türkiye'de filmi çekmek isteyen, Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nÄ± çekmek isteyen yapÄ±mcÄ±lara sansür izin vermedi. Ertem Abi gitti, uÄŸraÅŸtÄ±. Çekmeye karar vermiÅŸti. Ekip Kemal'iyle Münir Abi'siyle hazÄ±rdÄ±. Allem etti kallem etti film çekildi.

“RÄ±fat Ilgaz'Ä± anmadan olur mu beni çok severdi. FarkÄ±nda deÄŸilim meÄŸer RÄ±fat Ilgaz'Ä±n kendisini oynamÄ±ÅŸÄ±m. OÄŸlu hastaneye geldi. Sen babamÄ±n kendisini oynadÄ±n, ortaokul lisede babamÄ±n boyu uzun deÄŸildi ‘Güdük’ diye lakabÄ± vardÄ±.”

“AZ DOSTUM VAR”

Az dostu, çok arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu anlatan Halit Akçatepe, “Severim arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± ama dost olmam, dostlarÄ±m vardÄ±r ama az vardÄ±r. Sanat camiasÄ±nda rahmetli Kemal Sunal, Metin AkpÄ±nar, Zeki Alasya dostlarÄ±m. ArkadaÅŸ çok.” ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸ ve ölümle ilgili ise ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸti; “Niye düÅŸünmeyeyim ölümü. Öleceksek öleceÄŸiz. Bunun baÅŸka çaresi yok. Cenazemde görürsün benim ne kadar sevildiÄŸimi”

Kaynak: Sözcü