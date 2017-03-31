DuygulandÄ±ran veda Hep Ã§ok Ã¶zledi sonunda kavuÅŸtu Kemal'ine

Ã–lÃ¼mÃ¼yle TÃ¼rkiye'yi yasa boÄŸan sanatÃ§Ä± Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Kemal Sunal'Ä±n oÄŸlu Ali Sunal sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu

Bugün akÅŸam saatlerinde vefat eden Türk sinemasÄ±nÄ±n usta ismi Halit Akçatepe'yle ilgili paylaÅŸÄ±mda bulunan Ali Sunal duygulandÄ±rdÄ±. Ali Sunal yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda babasÄ± Kemal Sunal'e da andÄ±. Ä°ÅŸte Ali Sunal'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± o paylaÅŸÄ±m:

Diyecek bir ÅŸey bulamÄ±yorum artÄ±k. Hep çok özledi sonunda kavuÅŸtu Kemal’ine. Ä°yi ki vardÄ±nÄ±z iyi ki varsÄ±nÄ±z, hep var olacaksÄ±nÄ±z. YaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bütün güzellikler, yüzümüze kondurduÄŸunuz bütün gülücükler için minnettarÄ±z. TeÅŸekkürler #HalitAkçatepe mekanÄ±n cennet olsun abi…”