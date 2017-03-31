Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/03/2017 20:50

DuygulandÄ±ran veda Hep Ã§ok Ã¶zledi sonunda kavuÅŸtu Kemal'ine

Ali Sunal

Ã–lÃ¼mÃ¼yle TÃ¼rkiye'yi yasa boÄŸan sanatÃ§Ä± Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Kemal Sunal'Ä±n oÄŸlu Ali Sunal sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu

Bugün akÅŸam saatlerinde vefat eden Türk sinemasÄ±nÄ±n usta ismi Halit Akçatepe'yle ilgili paylaÅŸÄ±mda bulunan Ali Sunal duygulandÄ±rdÄ±. Ali Sunal yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda babasÄ± Kemal Sunal'e da andÄ±. Ä°ÅŸte Ali Sunal'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± o paylaÅŸÄ±m:

Diyecek bir ÅŸey bulamÄ±yorum artÄ±k. Hep çok özledi sonunda kavuÅŸtu Kemal’ine. Ä°yi ki vardÄ±nÄ±z iyi ki varsÄ±nÄ±z, hep var olacaksÄ±nÄ±z. YaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bütün güzellikler, yüzümüze kondurduÄŸunuz bütün gülücükler için minnettarÄ±z. TeÅŸekkürler #HalitAkçatepe mekanÄ±n cennet olsun abi…”

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Halit AkÃ§atepe

Doktoru aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte Halit AkÃ§atepe'nin Ã¶lÃ¼m nedeni

Bir sÃ¼redir tedavi altÄ±nda olan sanatÃ§Ä± Halit AkÃ§atepe bugÃ¼n hayata veda etti. AkÃ§atepe'nin vefat nedenini doktoru aÃ§Ä±kladÄ±

Halit AkÃ§atepe

Halit AkÃ§atepe bilinmeyen hayat hikayesini anlatmÄ±ÅŸtÄ±

Hababam SÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n GÃ¼dÃ¼k Necmi'si Halit AkÃ§atepe bugÃ¼n hayata gÃ¶zlerini yumdu. TÃ¼rk sinemasÄ±nda bir yaprak dÃ¶kÃ¼mÃ¼ daha yaÅŸandÄ±

Halit AkÃ§atepe

Halit AkÃ§atepe'nin ardÄ±ndan duygu dolu aÃ§Ä±klama

YeÅŸilÃ§am'Ä±n usta sanatÃ§Ä±sÄ± Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ± sanat camiasÄ±nÄ± derinden sarstÄ±