Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 31/03/2017 20:54

Doktoru aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte Halit AkÃ§atepe'nin Ã¶lÃ¼m nedeni

Halit AkÃ§atepe

Bir sÃ¼redir tedavi altÄ±nda olan sanatÃ§Ä± Halit AkÃ§atepe bugÃ¼n hayata veda etti. AkÃ§atepe'nin vefat nedenini doktoru aÃ§Ä±kladÄ±

Usta sanatçÄ± Halit Akçatepe'nin kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.Sinema oyuncusu Halit Akçatepe’nin ölümüyle ilgili hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi hastaneden açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. Hastanenin Dahili Birimler Direktörü Uzman Dr. Osman ArÄ±kan, Akçatepe’nin saat 13.55’te hastanenin acil servisine getirildiÄŸini belirtti. ArÄ±kan, 45 dakikalÄ±k müdahaleye raÄŸmen saat 14.40’ta Akçatepe’nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini kaydetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

 Osman ArÄ±kan, "Bugün 13,55 itibariyle hÄ±zÄ±r acil servis tarafÄ±ndan hastanemize ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olan tiyatro sanatçÄ±sÄ± Halit Akçatepe’yi yaÄŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün müdahelelere raÄŸmen kaybetmiÅŸ bulunuyoruz. YakÄ±nlarÄ±ndan elde ettiÄŸimiz bilgi doÄŸrultusunda; evde aniden fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, solunumunun kesildiÄŸi belirtildi. Daha önce zaten nörojenik bir rahatsÄ±zlÄ±k geçirdiÄŸini 2 yÄ±la yakÄ±ndÄ±r da bakÄ±m hastasÄ± ÅŸeklinde hayatÄ±nÄ± idame ettirdiÄŸini öÄŸrendik. Bize getirildiÄŸinde solunumunun ve kalbinin durmuÅŸ olduÄŸu, ulaÅŸtÄ±rma esnasÄ±nda da gereken müdahalelere ilgili arkadaÅŸlarÄ±n baÅŸlamÄ±ÅŸ olduÄŸunu öÄŸrendik. Bizde hemen yoÄŸun bakÄ±ma aldÄ±k ve müdahaleye baÅŸladÄ±k. 45 dakika süren resüsitasyon müdahelesi yaptÄ±k. Hayata döndüremedik" dedi.

"ANÄ° BÄ°R KALP KRÄ°ZÄ° GEÇÄ°RDÄ°"

 ArÄ±kan, gazetecilerin ölüm sebebini sormasÄ± üzerine, "GörünüÅŸ itibariyle kalp ve solunum yetmezliÄŸi. Son iki yÄ±ldÄ±r süren bir hastalÄ±ÄŸÄ± var. Bize aktarÄ±lan tarafÄ±yla ani bir kalp krizi" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

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Ali Sunal

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