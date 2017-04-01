Justin Bieber Ã§apkÄ±nlÄ±k turunda fena sobelendi

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Justin Bieber geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde esmer bir gÃ¼zelle samimi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

GeçtiÄŸimiz günlerde Brezilya'nÄ±n Rio de Janeiro kentinde görüntülenen dünyaca ünlü yÄ±ldÄ±z ve samimi bir ÅŸekilde görüntülendiÄŸi esmer güzel, bir otelden çÄ±kÄ±p kendilerini bekleyen araca bindiler.

Elini genç kÄ±zÄ±n omuzuna atan Justin Bieber, daha sonra onu kendine doÄŸru çekti. Bir ara öpüÅŸecek kadar yakÄ±nlaÅŸan çift, fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n çekildiÄŸini fark edince kÄ±sa bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±.

Bieber'Ä±n yanÄ±ndaki genç kÄ±z, görüntülenmekten rahatsÄ±z olup yüzünü gizlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±.