Sabriye ile ilgili Kick Boks Federasyonundan flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Sabriye ÅžengÃ¼l hakkÄ±nda Kick Boks Federasyonundan aÃ§Ä±klama geldi

Ä°lgiyle takip edilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'un bu yÄ±lki kadrosunda yarÄ±ÅŸan kÄ±ck boksçu Sabriye Åžengül ile ilgili Türkiye Kick Boks Federasyonu’ndan açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. YarÄ±ÅŸmadaki tavÄ±rlarÄ± ve performansÄ±yla sürekli gündem olan Sabriye Åžengül hakkÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamada övgü dolu ifadeler kullanÄ±ldÄ±

Survivor Sabriye Åžengül kimdir?

1988 Trabzon doÄŸumlu Sabriye Åžengül, Survivor 2017’de dikkat çeken yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan biri olacak. Türkiye’nin en iyi kickboskçularÄ± arasÄ±nda yer alan Sabriye Åžengül, bugüne kadar 2 kez Türkiye ÅŸampiyonu ve 1 kez K! Dünya KarmasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±.

Sabriye Åžengül hayatÄ± boyunca sporun kendisi açÄ±sÄ±ndan önemli olduÄŸunu ifade ederek, "Önceleri hentbol oynuyordum. HÄ±rslÄ±, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapÄ±m var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapÄ±mdan dolayÄ± sertleÅŸtiÄŸim oldu. HocalarÄ±m, ’Sabriye hentbolcular bize lazÄ±m. Sen boks ile uÄŸraÅŸ’ deyince neden olmasÄ±n dedim. Boksta ve Kickboskta 3 TürkiyeÅŸampiyonluÄŸum var. UluslararasÄ± boks ÅŸampiyonluÄŸum ve K1 Dünya KarmasÄ± ÅŸampiyonluÄŸum bulunuyor." ifadelerini kullandÄ±.

Türkiye Kick Boks Federasyonu BaÅŸkanÄ± Salim KayÄ±cÄ±, Survivor’a katÄ±lan sporcularÄ±n, kick boksun adÄ±nÄ± iyi bir ÅŸekilde duyurduÄŸunu söyledi.

Salim KayÄ±cÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kick boksun geçen yÄ±lÄ±n verilerine göre tüm branÅŸlar içerisinde lisanslÄ± sporcu sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan dördüncü sÄ±rada olduÄŸunu ifade etti. BranÅŸÄ±n geliÅŸmesi için bazÄ± çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten KayÄ±cÄ±, bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±n kick boksun tanÄ±nmasÄ±nda fayda saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Son zamanlarda federasyona baÄŸlÄ± sporcularÄ±n televizyonlardaki yarÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan KayÄ±cÄ±, "SporcularÄ±mÄ±z yarÄ±ÅŸmalardaki baÅŸarÄ±larÄ±yla kick boksun adÄ±nÄ± çok iyi bir ÅŸekilde duyuruyor. SporcularÄ±mÄ±zÄ± yarÄ±ÅŸma programlarÄ±nda görmekten mutluyum. Onlarla gurur duyuyorum. Sporumuz eÄŸer üniversitelerde, birçok meslek gruplarÄ±nda hatta yarÄ±ÅŸmalarda dahi varsa, kick boks geliÅŸimini tamamlamÄ±ÅŸ demektir. Kick boksun adÄ±nÄ± iyi ÅŸekilde duyuran herkese çok teÅŸekkür ederim." diye konuÅŸtu.