Cenazenin detaylarÄ± belli oldu

TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n unutulmayacak sanatÃ§Ä±larÄ±ndan Halit AkÃ§atepe yarÄ±n sonsuzluÄŸa uÄŸurlanacak
YeÅŸilçam'Ä±n efsane sanatçÄ±sÄ± dün akÅŸam saatlerinde geçirdiÄŸi kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Halit Akçatepe'nin kÄ±zÄ± Ebru BozatlÄ±, cenaze töreninin kardeÅŸi ItÄ±r'Ä±n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelmesi beklendiÄŸi için hafta baÅŸÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.
CENAZE TÖRENÄ° YARIN
YeÅŸilçam’Ä±n usta ismi Akçatepe için yarÄ±n Caddebostan Kültür Merkezi’nde saat 10.30’da tören yapÄ±lacak. Halit Akçatepe’nin cenazesi öÄŸle namazÄ±nÄ± müteakip Åžakirin Camii’nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±’nda defnedilecek.