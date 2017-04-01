Sabriye'den Erdi'yi ÅŸok eden sÃ¶zler bÄ±yÄ±klarÄ±nÄ± yolarÄ±m

ÃœnlÃ¼ler ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nÄ±n kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±na dÃ¼n akÅŸam Ã¶neli bir an yaÅŸandÄ±
Survivor 2017 yarÄ±smasÄ±nÄ±n yeni bölümünde, gönüllüler takÄ±mÄ±nÄ±n 2-0'lÄ±k skorla kazandÄ±ÄŸÄ± ödül Oyunu sÄ±rasÄ±nda gergin anlar yaÅŸandÄ±.Elif ÅžadoÄŸlu karÅŸÄ±sÄ±nda sembolünü bir türlü dengede tutamayÄ±p puan kaybeden Sabriye, sinirli tavÄ±rlarÄ±yla dikkatleri üzerine çekti.TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ±na karÅŸÄ±n sakinleÅŸmeyen Sabriye, rakip takÄ±mdan Erdi'ye, "Sen sus. BÄ±yÄ±klarÄ±nÄ± tek tek yolarÄ±m" dedi.