Efsanenin oÄŸlu tercihiyle ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi

NBA'nin sevilen ve baÅŸarÄ±lÄ± isimlerinden Magic Johnson'un oÄŸlu EJ Johnson'in eÅŸ cinsel davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ve tercihini kabullendi

Dünyaca ünlü basketbolcunun oÄŸlu, kadÄ±n kÄ±yafetleriyle sokaklarda geziyor ve sosyetik partilerin aranan ismi... NBA tarihinin en önemli isimlerinden olan Magic Johnson, medyadik olma bakÄ±mÄ±ndan oÄŸlu EJ Johnson ile yarÄ±ÅŸamÄ±yor. EÅŸcinsel olduÄŸunu saklamayan 24 yaÅŸÄ±ndaki EJ Johnson, ilginç kÄ±yafetlerle görüntüleniyor. OÄŸlunu küçüklüÄŸünden bu yana baÄŸrÄ±na basan Los Angeles Lakers'Ä±n patronu Magic, oÄŸlunun cinsel tercihini sorun etmiyor.