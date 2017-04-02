Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/04/2017 13:02

Efsanenin oÄŸlu tercihiyle ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi

magic johnson

NBA'nin sevilen ve baÅŸarÄ±lÄ± isimlerinden Magic Johnson'un oÄŸlu EJ Johnson'in eÅŸ cinsel davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± ve tercihini kabullendi

Dünyaca ünlü basketbolcunun oÄŸlu, kadÄ±n kÄ±yafetleriyle sokaklarda geziyor ve sosyetik partilerin aranan ismi... NBA tarihinin en önemli isimlerinden olan Magic Johnson, medyadik olma bakÄ±mÄ±ndan oÄŸlu EJ Johnson ile yarÄ±ÅŸamÄ±yor. EÅŸcinsel olduÄŸunu saklamayan 24 yaÅŸÄ±ndaki EJ Johnson, ilginç kÄ±yafetlerle görüntüleniyor. OÄŸlunu küçüklüÄŸünden bu yana baÄŸrÄ±na basan Los Angeles Lakers'Ä±n patronu Magic, oÄŸlunun cinsel tercihini sorun etmiyor.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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