Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/04/2017 13:10

UyuÅŸturucudan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan oyuncuya bir darbede yapÄ±m ÅŸirketinden

uyuÅŸturucu yurdaer

KKTC HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Yurdaer Okur, ATV'de baÅŸlayacaÄŸÄ± yeni diziden de atÄ±ldÄ±

GeçtiÄŸimiz gün KKTC'de Ercan HavalimanÄ±'nda üzerinde uyuÅŸturucu madde bulunduÄŸu için gözaltÄ±na alÄ±nan Yurdaer Okur, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemenin kararÄ±yla 100 bin TL senet ve 10 bin TL de nakit vererek serbest kaldÄ±. Mahkeme Okur'un dava sonuçlanana kadar ülke dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± da yasakladÄ±. Okur'un suçlu bulunmasÄ± durumunda ise sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceÄŸi açÄ±klandÄ±. Yurdaer Okur'un yakÄ±nda atv'de baÅŸlayacak olan 'Seni Kimler AldÄ±' dizisinde yer alacaÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸ, ilk tanÄ±tÄ±m filmi de geçtiÄŸimiz gün ekranlara gelmiÅŸti. Dizinin baÅŸrolünde yer alacaÄŸÄ± açÄ±klanan Yurdaer Okur'un, KKTC'de gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±ndan dizideki akÄ±beti merak konusu olmuÅŸtu. Atv'nin internet sitesinde 'Seni Kimler AldÄ±' dizinin sayfasÄ±nda yer alan fotoÄŸraflardan ve dizi künyesinden ünlü oyuncu Yurdaer Okur'un çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü. YapÄ±m ÅŸirketi ve kanaldan henüz resmi bir açÄ±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olsa da, KKTC'de üzerinde uyuÅŸturucu ile yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Okur'un büyük ihtimalle dizide yer almayacaÄŸÄ± belli olmuÅŸ oldu.

 

 

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