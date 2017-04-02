Amine GÃ¼lÅŸe sinirlerine hakim olamadÄ± Mesut Ã–zil ile ayrÄ±ldÄ±lar mÄ±

Ä°ngiltere basÄ±nÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Amine GÃ¼lÅŸe ile aÅŸk yaÅŸayan Mesut Ã–zil'in eski sevgilisi Mandy Capristo ile gizli gizli buluÅŸtuÄŸu iddia edilmesi TÃ¼rkiye gÃ¼zelini kÄ±zdÄ±rdÄ±

Amine GülÅŸe 2015'te Mesut Özil ile aÅŸk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Mesut Özil daha sonra Mandy Capristo'ya dönmüÅŸtü.Ä°ngiltere'nin Arsenal takÄ±mÄ±nda oynayan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Alman ÅŸarkÄ±cÄ± Mandy Capristo ile 4 yÄ±l aÅŸk yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. 2016 sonunda ayrÄ±ldÄ±lar. Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine GülÅŸe ile 3 aydÄ±r birlikte. Ama Ä°ngiliz magazin basÄ±nÄ± Mesut Özil'in eski aÅŸkÄ± Mandy ile gizli gizli buluÅŸtuÄŸunu iddia etti.