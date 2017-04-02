NazÄ±m Hikmet'in arkadaÅŸÄ±ydÄ± bÃ¼yÃ¼k ÅŸairler kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n son ismi hayatÄ±nÄ± kaybetti

ÃœnlÃ¼ Rus ÅŸair Yevgeni YevtuÅŸenko kalp yetmezliÄŸi sebebiyle bugÃ¼n hayata gÃ¶zlerini yumdu

Sovyet Rusya'da, Stalin sonrasÄ± ÅŸair ve yazarlar döneminin önemli isimlerinden birisi olan Yevgeni YevtuÅŸenko, 84 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sovyetler BirliÄŸi'nde 1960'lÄ± yÄ±llarda sivrilen Andrey Voznesenski, Robert Rojdestvenski ve Bella Ahmadulina'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu büyük ÅŸairler kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n yaÅŸayan son ismi olan Rus edebiyatçÄ±, Türk ÅŸair NazÄ±m Hükmet ile de yakÄ±n arkadaÅŸ olan YevtuÅŸenko'nun ÅŸiirlerini ÅŸair Ataol BehramoÄŸlu Türkçe'ye çevirmiÅŸti.